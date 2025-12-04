У Німеччині та Австрії стартує прокат української комедії «Потяг до Різдва»

Українську сімейну стрічку «Потяг до Різдва» покажуть у 92 містах Австрії та Німеччині.

З 4 грудня у Німеччині та Австрії розпочинається прокат української сімейної комедії «Потяг до Різдва». Стрічку покажуть у 92 містах та понад 100 кінотеатрах.

Фільм є продовженням найкасовішої української комедії 2025 року — «Потяг у 31 грудня», яка зібрала 52 мільйони гривень і понад 300 тисяч глядачів.

«Потяг до Різдва» розповідає історії різних пасажирів, які випадково опинилися в одному потязі напередодні свята. В очікуванні першої зірки вони об’єднуються у велику українську родину та доводять: якщо вірити у дива, вони неодмінно стаються.

У стрічці знялися Станіслав Боклан, Антоніна Хижняк, Михайло Хома, Ганна Кузіна, Юрій Горбунов, Назар Задніпровський, Валентин Томусяк, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко, Поліна Василина, Христина Федорак та інші. У камео — MONATIK, Тіна Кароль, провідники «Укрзалізниці» та голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Стрічка створена без державного фінансування — за участі приватних інвесторів та українських бізнесів. В Україні прокат стартував 1 грудня, а допрем’єрні покази вже подивилися понад 36 тисяч глядачів.

Міжнародний реліз у Німеччині та Австрії майже збігається з українським. За словами керівника міжнародної дистрибуції та ліцензування FILM.UA Distribution Євгена Драчова, успіх «Мавки» у 2023 році став важливим сигналом довіри до українського кіно, і співпраця з німецькими партнерами продовжується. У планах — також реліз романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф» 5 березня в Німеччині.

Повний перелік міст для перегляду доступний нижче (список оновлюється). Інформацію про квитки й сеанси можна знайти за посиланням.