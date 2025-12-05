19 українських об’єктів внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО, загалом він вже налічує 46 позицій.
Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.
Список українських об’єктів:
1) Аккерманська фортеця, м. Білгород-Дністровський Одеська область;
2) Успенський собор, м. Харків;
3) Борисоглібський собор, м. Чернігів;
4) Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка, м. Харків;
5) Будівля Кірхи (Церква Святого Павла), м. Одеса;
6) Садиба Л.Є. Кеніга: Палац (Головний будинок), м. Тростянець Сумська область;
7) Мовчанський монастир, м. Путивль Сумська область;
8) Покровська церква, м. Харків;
9) Приморські сходи, м. Одеса;
10) Воскресенська церква, м. Суми;
11) Кирилівська церква, Київ;
12) Спасо-Преображенський собор, м. Суми;
13) Троїцький собор, м. Суми;
14) Городище літописного міста Іскоростень, с. Коростень Житомирська область;
15) Археологічний комплекс «Острів Байда», м. Запоріжжя;
16) Одеський музей західного і східного мистецтва, м. Одеса;
17) Одеський національний художній музей, м. Одеса;
18) Одеська національна наукова бібліотека, м. Одеса;
19) Музей мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ.
“Це робить Україну однією з країн із найбільшим переліком культурної спадщини, що перебуває під найвищим міжнародно-правовим захистом у сфері гуманітарного права. Ми й надалі працюватимемо над розширенням переліку об’єктів під посиленим захистом та над зміцненням міжнародно-правових механізмів у сфері охорони культурних цінностей”, – сказала міністерка.
Посилений захист – це механізм міжнародного захисту культурної спадщини, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року.
Щоб отримати цей статус, об’єкти мають відповідати трьом ключовим критеріям:
- вони є культурною спадщиною, що має величезне значення для людства;
- вони охороняються завдяки прийняттю на національному рівні належних правових та адміністративних заходів, що визнають їхню виняткову культурну й історичну цінність і забезпечують захист на найвищому рівні;
- вони не використовуються для військових цілей або прикриття військових об’єктів і Сторона, яка здійснює контроль над культурними цінностями, зробила заяву на підтвердження того, що вони не використовуватимуться подібним чином.