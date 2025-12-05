Серед них храми, бібліотека та музей в Одесі, Сумах і Харкові.

19 українських об’єктів внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО, загалом він вже налічує 46 позицій.

Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

Список українських об’єктів:

1) Аккерманська фортеця, м. Білгород-Дністровський Одеська область;

2) Успенський собор, м. Харків;

3) Борисоглібський собор, м. Чернігів;

4) Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка, м. Харків;

5) Будівля Кірхи (Церква Святого Павла), м. Одеса;

6) Садиба Л.Є. Кеніга: Палац (Головний будинок), м. Тростянець Сумська область;

7) Мовчанський монастир, м. Путивль Сумська область;

8) Покровська церква, м. Харків;

9) Приморські сходи, м. Одеса;

10) Воскресенська церква, м. Суми;

11) Кирилівська церква, Київ;

12) Спасо-Преображенський собор, м. Суми;

13) Троїцький собор, м. Суми;

14) Городище літописного міста Іскоростень, с. Коростень Житомирська область;

15) Археологічний комплекс «Острів Байда», м. Запоріжжя;

16) Одеський музей західного і східного мистецтва, м. Одеса;

17) Одеський національний художній музей, м. Одеса;

18) Одеська національна наукова бібліотека, м. Одеса;

19) Музей мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ.

“Це робить Україну однією з країн із найбільшим переліком культурної спадщини, що перебуває під найвищим міжнародно-правовим захистом у сфері гуманітарного права. Ми й надалі працюватимемо над розширенням переліку об’єктів під посиленим захистом та над зміцненням міжнародно-правових механізмів у сфері охорони культурних цінностей”, – сказала міністерка.

Фото: Вікіпедія Спасо-Преображенський собор у Сумах

Посилений захист – це механізм міжнародного захисту культурної спадщини, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року.

Щоб отримати цей статус, об’єкти мають відповідати трьом ключовим критеріям: