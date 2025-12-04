Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Визначено 9 із 10 фіналістів національного відбору на Євробачення

Вибір музичної продюсерки відомий, глядачі додадуть ще одного учасника голосуванням.

Фото: EBU

Суспільний мовник оголосив список із дев'яти фіналістів національного відбору на Євробачення-2026, які гарантовано візьмуть участь у визначенні представника України на концерті у лютому.

Шортлист було сформовано за результатами живих прослуховувань, які провела музична продюсерка відбору Джамала. Шестеро артистів, які опинилися поза дев'яткою, будуть сподіватися на прихильність глядачів - у січні буде проведено голосування через Дію, в якому визначать десятого фіналіста. 

Сам ювілейний 70-ий конкурс у травні прийматиме Відень. 

Шортлист фіналістів відбору на Євробачення-2026

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

«ЩукаРиба» 
