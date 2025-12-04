Визначено 9 із 10 фіналістів національного відбору на Євробачення

Суспільний мовник оголосив список із дев'яти фіналістів національного відбору на Євробачення-2026, які гарантовано візьмуть участь у визначенні представника України на концерті у лютому.
Шортлист було сформовано за результатами живих прослуховувань, які провела музична продюсерка відбору Джамала. Шестеро артистів, які опинилися поза дев'яткою, будуть сподіватися на прихильність глядачів - у січні буде проведено голосування через Дію, в якому визначать десятого фіналіста.
Сам ювілейний 70-ий конкурс у травні прийматиме Відень.
Шортлист фіналістів відбору на Євробачення-2026
Jerry Heil
LAUD
LELÉKA
MOLODI
Monokate
Mr. Vel
The Elliens
Valeriya Force
«ЩукаРиба»