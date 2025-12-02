З 22 листопада по 30 листопада проходив фінальний етап 7-го Всеукраїнського театрального фестивалю-премії GRA (Great Real Art) – однієї з головних подій театрального року, організатором якої є Національна спілка театральних діячів України.

Про це LB.ua повідомили організатори.

Лавреати:

За найкращу драматичну виставу великої сцени - "Процес" (Київський академічний драматичний театр на Подолі).

За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду - "Хлопчик зі скрипкою в серці" (Рівненський академічний обласний театр ляльок).

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу - "GAIA-24. Opera del Mondo" (Opera aperta).

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру - " Брехня" (Одеський академічний обласний театр ляльок).

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів) - " Я, "Побєда" і Берлін" (Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької).

За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм - "1975" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка).

- "1975" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка). За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни - "Військова мама" (Театр Ветеранів).

Індивідуальні номінації:

За найкращу роботу акторки - Ольга Голдис за роль Йозефа К. у виставі «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі).

За найкращу роботу актора - Ярослав Дерпак за роль Кузьми у виставі «Я, "Побєда" і Берлін» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької).

За найкращу режисерську роботу - Давид Петросян за виставу «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі).

За найкращу сценографію - Бранко Хойнік та Маріна Сремац за сценографію і костюми до вистави «1975» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка).

За найкраще хореографічне рішення вистави - Ольга Голдис за хореографію до вистави «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі).

За найкраще музичне рішення вистави - Роман Григорів, Ілля Разумейко за музику до вистави «GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta)

- Роман Григорів, Ілля Разумейко за музику до вистави «GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta) За найкращий сучасний драматичний текст (українському драматургу/драматургині або групі авторів) - Оксана Гриценко за п’єсу «Я повернуся».

"Щиро дякую всім 12-ом театрам, які протягом 9-ти днів презентували у фіналі свої вистави. Кожен з вас показав не лише високий професіоналізм, а й справжню силу українського театру, що звучить сьогодні особливо гучно й переконливо. Висловлюю окрему подяку членам міжнародного журі, які впродовж дев’яти днів уважно переглядали роботи фіналістів і здійснили надзвичайно відповідальну й непросту місію. Їхня включеність, об’єктивність та підтримка мають для нас особливе значення. Сьогодні ми дізналися імена лауреатів, визначених шановним журі. Вітаю переможців! Це – важливий і тріумфальний момент для всієї української театральної спільноти. Я пишаюся тим, що Фестиваль-Премія ГРА об’єднує найкращі театри країни й надихає всіх нас рухатися вперед, попри виклики й темні часи", - зазначив директор Фестивалю-Премії GRA Богдан Струтинський.