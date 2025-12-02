«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаКультура

Оголошено переможців VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії "ГРА"

12 театрів протягом 9-ти днів презентували свої вистави у фіналі. 

Оголошено переможців VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії "ГРА"
Церемонія нагородження премії «ГРА»

З 22 листопада по 30 листопада проходив фінальний етап 7-го Всеукраїнського театрального фестивалю-премії GRA (Great Real Art) – однієї з головних подій театрального року, організатором якої є Національна спілка театральних діячів України. 

Про це LB.ua повідомили організатори.

Лавреати: 

  • За найкращу драматичну виставу великої сцени - "Процес" (Київський академічний драматичний театр на Подолі).
  • За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду - "Хлопчик зі скрипкою в серці" (Рівненський академічний обласний театр ляльок).
  • За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу - "GAIA-24. Opera del Mondo" (Opera aperta).
  • За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру"Брехня" (Одеський академічний обласний театр ляльок).
  • За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів) - "Я, "Побєда" і Берлін" (Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької).
  • За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм - "1975" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка).
  • За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни - "Військова мама" (Театр Ветеранів).

Індивідуальні номінації:

  • За найкращу роботу акторки - Ольга Голдис за роль Йозефа К. у виставі «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі).
  • За найкращу роботу актора - Ярослав Дерпак за роль Кузьми у виставі «Я, "Побєда" і Берлін» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької).
  • За найкращу режисерську роботу - Давид Петросян за виставу «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі).
  • За найкращу сценографію - Бранко Хойнік та Маріна Сремац за сценографію і костюми до вистави «1975» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка).
  • За найкраще хореографічне рішення вистави - Ольга Голдис за хореографію до вистави «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі).
  • За найкраще музичне рішення вистави - Роман Григорів, Ілля Разумейко за музику до вистави «GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta)
  • За найкращий сучасний драматичний текст (українському драматургу/драматургині або групі авторів) - Оксана Гриценко за п’єсу «Я повернуся». 

"Щиро дякую всім 12-ом театрам, які протягом 9-ти днів презентували у фіналі свої вистави. Кожен з вас показав не лише високий професіоналізм, а й справжню силу українського театру, що звучить сьогодні особливо гучно й переконливо. Висловлюю окрему подяку членам міжнародного журі, які впродовж дев’яти днів уважно переглядали роботи фіналістів і здійснили надзвичайно відповідальну й непросту місію. Їхня включеність, об’єктивність та підтримка мають для нас особливе значення. Сьогодні ми дізналися імена лауреатів, визначених шановним журі. Вітаю переможців! Це – важливий і тріумфальний момент для всієї української театральної спільноти. Я пишаюся тим, що Фестиваль-Премія ГРА об’єднує найкращі театри країни й надихає всіх нас рухатися вперед, попри виклики й темні часи", -  зазначив директор Фестивалю-Премії GRA Богдан Струтинський.  

  • Як повідомлялося, у фінальному етапі конкурсу члени міжнародного журі у трьох містах України (Львів, Івано-Франківськ, Київ) переглянули 14 вистав, відібраних із понад сотні заявок з усієї України.  
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies