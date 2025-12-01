«Різні місця» — масштабний польсько-український проєкт, що осмислює досвід життя та творчості в умовах війни.

З 28 листопада 2025 року до 1 березня 2026 року у Національному художньому музеї України триватиме експозиція «Різні місця» — масштабний польсько-український проєкт, що осмислює досвід життя та творчості в умовах війни.

Назва експозиції відсилає до композиції американського композитора Стіва Райха Different Trains, створеної як мистецька реакція на трагедію Голокосту. У ній Райх протиставляє власні дитячі подорожі у 1939–1942 роках маршрутом Нью-Йорк — Лос-Анджелес «подорожам» його єврейських ровесників у Європі, яких залізницею відправляли на смерть. Аналогічний контраст досвідів у трагічних обставинах є центральною темою виставки.

Фото: Польський Інститут в Києві фотографії Дмитра Купріяна

До експозиції увійшли роботи українських і польських митців, створені в період повномасштабного вторгнення. Куратори наголошують на крихкості та водночас стійкості мистецької практики під час війни: попри небезпеку, переривання та втрати, художники зберігають чутливість і здатність відгукуватися на травматичний досвід у різних формах і контекстах.

Учасники виставки: Євген Арлов, SVITER artgroup (Макс Роботов, Лєра Полянськова), Іван Світличний, Жанна Кадирова, Віолетта Олійник, Дмитро Купріян, Олександр Лень, Павло Ковач, Денис Панкратов, Давид Чичкан, Софія Помогайбо, Семен Храмцов, Катажина Козира, Вільгельм Саснал, Мірослав Балка, Моніка Сосновська, Кароль Радзішевський, Барбара Грика, Олександра Ліпут, Анета Ґжешиковська, Бранас Пшемак, Яцек Маліновський.

Перша частина проєкту демонструвалася з 27 червня до 10 серпня 2025 року та була сфокусована на польському мистецтві. До неї увійшли роботи шістьох авторів різних поколінь, створені до війни, але переосмислені у світлі нової реальності. Так куратори показували, як змінюється значення мистецького твору під впливом історичних і соціальних подій. Додатково експозицію доповнював проєкт The Sky is Open та відеоінсталяція «Одна хвилина».

Куратори виставки — Оксана Баршинова (Україна) та Вальдемар Татарчук (Польща). Публічну програму курує Галина Глеба.

Організаторами проєкту виступили Польський інститут у Києві, Національний художній музей України, галерея «Лабіринт» у Любліні та Інститут Адама Міцкевича.