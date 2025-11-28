Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Лувр підняв ціни на квитки для іноземців з-поха меж ЄС

Відвідати найвідоміший музей світу раптом стане аж на 45% дорожче.

Лувр підняв ціни на квитки для іноземців з-поха меж ЄС
Лувр

Паризький Лувр оголосив про підняття цін на вхідні квитки для громадян країн, які не входять до Європейської економічної зони - тобто ЄС разом з Ісландією, Ліхтеншейном та Норвегією. 

Як пише BFMTV, з 14 січня 2026 року за відвідування найвідомішого музею світу доведеться викласти аж 32 євро - на 45% або 10 євро більше, ніж раніше. Зміни стосуватимуться американців, які складають найбільшу частку закордонних гостей, а також китайців, що посідають третє місце. Загалом 7 із 10 охочих придбати перепустку в Лувр - це іноземці.

Музей сподівається отримати близько 15-20 мільйонів євро додаткового прибутку на рік, який буде використано для вирішення "структурних проблем". Після гучного пограбування виявилося, що в Луврі вкрай застаріле обладнання систем безпеки, а в одній із зал є ризик падіння стелі, через що туди припинили доступ відвідувачів.
