Директорка Лувра пояснила провал системи безпеки музею старим обладнанням

Камера спостереження була спрямована в інший бік від місця, де вдерлися грабіжники.

Лоран де Кар, яка керує музеєм Лувр у Парижі, дала свідчення Сенату Франції щодо пограбування, внаслідок якого з колекції було вкрадено ювелірні вироби імператорського дому Наполеона на суму 88 мільйонів євро.

Як пише BBC, директорка музею поскаржилася на те, що система відеоспостереження стала тим слабким місцем, яким скористалися злочинці. Єдина камера, яка була встановлена на зовнішній стіні галереї, куди вдерлися викрадачі, дивилася в інший бік. Ніхто навіть не помітив, що до приміщення під'їхала вантажівка, яка перевозила злодіїв.

За словами де Кар, про проблеми з відеонаглядом вона знала від першого дня роботи в Луврі з 2021 року. Деякі приміщення музею є "надто старими, щоб впровадити в них сучасні захисні технології". Також директорка хотіла подвоїти кількість камер, але інвестиції у безпеку "були надто незначними".