Розвідка: Іран опинився на межі економічного колапсу

В містах Ірану люди виходять на локальні протести проти високих тарифів і безробіття.

Розвідка: Іран опинився на межі економічного колапсу
прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Економіка Ірану у 2025 році опинилася на межі рецесії. За даними урядових джерел, зростання ВВП становить лише 0,3 %, що фактично означає стагнацію. 

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, ключовою причиною стало скорочення експорту нафти через посилення міжнародних санкцій.

Порівняно з минулим роком, експорт товарів і послуг впав на 16 %, імпорт – на 10 %, що обмежує доступ країни до технологій та обладнання. Інфляція перевищує 40 %, призводячи до різкого подорожчання продуктів та енергоносіїв. 

У великих містах зростає соціальна напруга: мешканці виходять на локальні протести проти високих тарифів і безробіття.

Державний борг досяг 40 % ВВП, а бюджетний дефіцит уряд планує покривати за рахунок збільшення нафтових доходів. Однак для цього ціна нафти мала б піднятися до $163 за барель, що нині виглядає нереалістично.

На валютному ринку ситуація також критична: курс перевищив 1 мільйон ріалів за долар США, встановивши історичний антирекорд. У відповідь парламент ухвалив грошову реформу, встановивши новий ріал, еквівалентний 10 000 старим, із введенням розмінної одиниці — кірана.

Енергетичний сектор переживає найглибшу кризу десятиліття. Дефіцит електроенергії оцінюється у 25 тисяч мегават, а майже всі провінції країни стикаються з перебоями водопостачання через посуху.

Іран входить у 2026 рік із мінімальним простором для економічного маневру. Без інвестицій і доступу до зовнішніх ринків країна ризикує залишитися у пастці низького зростання, високої інфляції та соціальної нестабільності.
