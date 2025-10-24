Ірландці обирають сьогодні президента. Перемогу прогнозують лівій кандидатці, яка проти “західного мілітаризму”

Політикиня порівняла витрати Німеччини на озброєння з нацистською епохою. Критики називають її радикалкою, яка може зашкодити відносинам Ірландії з європейськими союзниками.

В Ірландії сьогодні відбуваються вибори президента. Останні опитування громадської думки прогнозують переконливу перемогу незалежної лівої кандидатки Кетрін Конноллі, яка здобула підтримку молоді.

Про це повідомляє The Guaridan.

Опитування громадської думки, проведене в четвер, дало Конноллі 40% проти 25% для її опонентки, колишньої міністерки уряду Гізер Хамфріс. Коннолі змагається за посаду наступниці чинного президента Майкла Д. Гіґґінса, що відбув два семирічні терміни.

Результати виборів очікуються в суботу. Кількість виборців, які мають право голосу, становить 3,6 мільйона.

Посада президента в Ірландії є переважно церемоніальною, але перемога Конноллі стала б ударом по правоцентристському уряду і успіхом для об’єднання лівих опозиційних партій. Це також стало б тріумфом альянсу опозиційних лівих партій – “Шинн Фейн”, Лейбористської партії, Соціал-демократів, партії “Люди понад прибуток” та “Зелених”, – які сформували незвичний для Ірландії спільний блок на підтримку Конноллі.

Фото: PA Media Кетрін Коннолі

Ірландськомовна колишня клінічна психологиня та адвокатка, яка донедавна була маловідомою політичною фігурою, змогла захопити молодь через подкасти та вірусні дописи у соціальних мережах. Її підтримали популярні музиканти Kneecap та Mary Wallopers.