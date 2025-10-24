Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Світ

Ірландці обирають сьогодні президента. Перемогу прогнозують лівій кандидатці, яка проти “західного мілітаризму”

Політикиня порівняла витрати Німеччини на озброєння з нацистською епохою. Критики називають її радикалкою, яка може зашкодити відносинам Ірландії з європейськими союзниками.

Чинний президент Ірландії Майкл Д. Гіґґінс з дружиною голосують на виборах
Фото: EPA/UPG

В Ірландії сьогодні відбуваються вибори президента. Останні опитування громадської думки прогнозують переконливу перемогу незалежної лівої кандидатки Кетрін Конноллі, яка здобула підтримку молоді.

Про це повідомляє The Guaridan.

Опитування громадської думки, проведене в четвер, дало Конноллі 40% проти 25% для її опонентки, колишньої міністерки уряду Гізер Хамфріс. Коннолі змагається за посаду наступниці чинного президента Майкла Д. Гіґґінса, що відбув два семирічні терміни.

Результати виборів очікуються в суботу. Кількість виборців, які мають право голосу, становить 3,6 мільйона.

Посада президента в Ірландії є переважно церемоніальною, але перемога Конноллі стала б ударом по правоцентристському уряду і успіхом для об’єднання лівих опозиційних партій. Це також стало б тріумфом альянсу опозиційних лівих партій – “Шинн Фейн”, Лейбористської партії, Соціал-демократів, партії “Люди понад прибуток” та “Зелених”, – які сформували незвичний для Ірландії спільний блок на підтримку Конноллі.

Кетрін Коннолі
Фото: PA Media
Кетрін Коннолі

Ірландськомовна колишня клінічна психологиня та адвокатка, яка донедавна була маловідомою політичною фігурою, змогла захопити молодь через подкасти та вірусні дописи у соціальних мережах. Її підтримали популярні музиканти Kneecap та Mary Wallopers.

  • Конноллі відстоює рівність і захист ірландського нейтралітету від “західного мілітаризму”. Політикиня порівняла витрати Німеччини на озброєння з нацистською епохою та звинуватила Велику Британію та США у сприянні геноциду у Смузі Гази. Критики називають її радикалкою, яка може зашкодити відносинам Ірландії з європейськими союзниками.
