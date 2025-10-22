У Нідерландах виборців закликали не користуватися ШІ

Чат-боти пропонували лише дві партії і ігнорували центристів.

Нідерландська комісія із захисту даних звернулася до громадян із закликом напередодні парламентських виборів не користуватися штучним інтелектом, щоб отримати пораду, за кого варто віддати свій голос.

Як пише The Guardian, спеціалісти протестували чотири чат-боти і виявили, що ті рекомендують здебільшого лише дві партії, незалежно від параметрів і вподобань, які прописують користувачі.

ШІ надавав перевагу або радикальним правим під проводом скандального Ґерта Вілдерса, або ж навпаки крайнім лівим, лідером яких є колишній віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Центристи з партії CDA натомість не згадувалися у результатах запиту до чат-ботів навіть тоді, коли користувач чітко давав зрозуміти, що його погляди максимально збігаються з ідеологією політичної сили.

У комісії дійшли висновку, що штучний інтелект "здається розумним засобом, але щодо виборів зазнає повного краху".

Вибори у Нідерландах відбудуться 29 жовтня.