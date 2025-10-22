Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСвіт

У Нідерландах виборців закликали не користуватися ШІ

Чат-боти пропонували лише дві партії і ігнорували центристів.

У Нідерландах виборців закликали не користуватися ШІ
Фото: EPA/UPG

Нідерландська комісія із захисту даних звернулася до громадян із закликом напередодні парламентських виборів не користуватися штучним інтелектом, щоб отримати пораду, за кого варто віддати свій голос.

Як пише The Guardian, спеціалісти протестували чотири чат-боти і виявили, що ті рекомендують здебільшого лише дві партії, незалежно від параметрів і вподобань, які прописують користувачі.

ШІ надавав перевагу або радикальним правим під проводом скандального Ґерта Вілдерса, або ж навпаки крайнім лівим, лідером яких є колишній віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс. 

Центристи з партії CDA натомість не згадувалися у результатах запиту до чат-ботів навіть тоді, коли користувач чітко давав зрозуміти, що його погляди максимально збігаються з ідеологією політичної сили. 

У комісії дійшли висновку, що штучний інтелект "здається розумним засобом, але щодо виборів зазнає повного краху". 

Вибори у Нідерландах відбудуться 29 жовтня. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies