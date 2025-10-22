У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
В Уганді унаслідок ДТП за участі автобусів, вантажівки і легковика загинуло 46 людей

Два автобуси, що рухалися в протилежних напрямках, “зустрілися лоб в лоб”, намагаючись обігнати вантажівку та легковий автомобіль.

Фото: Joseph Muyingo

46 людей загинули внаслідок аварії за участі кількох транспортних засобів на головній автомагістралі в Уганді, повідомляє BBC з посиланням на місцеву поліцію.

Аварія сталася, коли два автобуси, що рухалися в протилежних напрямках, “зустрілися лоб у лоб”, намагаючись обігнати вантажівку та легковий автомобіль. ДТП трапилася на автомагістралі Кампала-Гулу о 00:15 за місцевим часом (21:15 за Гринвічем).

Один з автобусів звернув, намагаючись уникнути зіткнення, але це призвело до “лобового та бічного зіткнення” і “ланцюгової реакції”. Інші транспортні засоби втратили керування та перекинулися.

Окрім загиблих, є поранені. Розпочато розслідування.

Президент Уганди Йовері Мусевені розпорядився виплатити родинам загиблих по п'ять мільйонів шилінгів (1430 доларів США) та мільйон шилінгів пораненим.

  • Автомагістраль між столицею Кампалою на півдні та північним містом Гулу є однією з найбільш завантажених у країні.
  • Після аварії поліція закликала автомобілістів уникати “небезпечних та необережних обгонів”. Саме обгін є однією з головних причин аварій у країні.

Фото: BBC
