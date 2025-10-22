В Уганді унаслідок ДТП за участі автобусів, вантажівки і легковика загинуло 46 людей

Два автобуси, що рухалися в протилежних напрямках, “зустрілися лоб в лоб”, намагаючись обігнати вантажівку та легковий автомобіль.

46 людей загинули внаслідок аварії за участі кількох транспортних засобів на головній автомагістралі в Уганді, повідомляє BBC з посиланням на місцеву поліцію.

Аварія сталася, коли два автобуси, що рухалися в протилежних напрямках, “зустрілися лоб у лоб”, намагаючись обігнати вантажівку та легковий автомобіль. ДТП трапилася на автомагістралі Кампала-Гулу о 00:15 за місцевим часом (21:15 за Гринвічем).

Один з автобусів звернув, намагаючись уникнути зіткнення, але це призвело до “лобового та бічного зіткнення” і “ланцюгової реакції”. Інші транспортні засоби втратили керування та перекинулися.

Окрім загиблих, є поранені. Розпочато розслідування.

Президент Уганди Йовері Мусевені розпорядився виплатити родинам загиблих по п'ять мільйонів шилінгів (1430 доларів США) та мільйон шилінгів пораненим.

Автомагістраль між столицею Кампалою на півдні та північним містом Гулу є однією з найбільш завантажених у країні.

Після аварії поліція закликала автомобілістів уникати “небезпечних та необережних обгонів”. Саме обгін є однією з головних причин аварій у країні.