В Уганді унаслідок ДТП за участі автобусів, вантажівки і легковика загинуло 46 людей

46 людей загинули внаслідок аварії за участі кількох транспортних засобів на головній автомагістралі в Уганді, повідомляє BBC з посиланням на місцеву поліцію.
Аварія сталася, коли два автобуси, що рухалися в протилежних напрямках, “зустрілися лоб у лоб”, намагаючись обігнати вантажівку та легковий автомобіль. ДТП трапилася на автомагістралі Кампала-Гулу о 00:15 за місцевим часом (21:15 за Гринвічем).
Один з автобусів звернув, намагаючись уникнути зіткнення, але це призвело до “лобового та бічного зіткнення” і “ланцюгової реакції”. Інші транспортні засоби втратили керування та перекинулися.
Окрім загиблих, є поранені. Розпочато розслідування.
Президент Уганди Йовері Мусевені розпорядився виплатити родинам загиблих по п'ять мільйонів шилінгів (1430 доларів США) та мільйон шилінгів пораненим.
- Автомагістраль між столицею Кампалою на півдні та північним містом Гулу є однією з найбільш завантажених у країні.
- Після аварії поліція закликала автомобілістів уникати “небезпечних та необережних обгонів”. Саме обгін є однією з головних причин аварій у країні.