Єврорада ухвалить політичне рішення для забезпечення фінансових потреб України на наступні роки

Нині з візитом у її штаб-квартирі перебуває Володимир Зеленський.

На сьогодні зрозуміло, що ініціатива президента США Дональда Трампа не зустріла відгуку в російського очільника Владіміра Путіна, заявив на спільному преспідході з українським президентом очільник Євроради Антоніу Кошта. Росія нарощує удари проти цивільних, а це означає, що потрібно підтримувати боротьбу України.

Сьогодні вранці Євросоюз погодив 19-ий пакет санкцій, націлений на тіньовий флот, банкінг і енергетичний сектор росіян. І сьогодні Єврорада ухвалить політичне рішення, аби впевнитися, що фінансові потреби українців на наступні роки будуть забезпечені.

Це стосується і потреб у військовому обладнанні.

"Це дуже потужний меседж Росії: ми знову повторюємо, що підтримуватимемо Україну так довго, як потрібно, і за будь-яку ціну. І зараз я конкретизую це, сьогодні ми ухвалимо політичне рішення, щоб забезпечити", – сказав Кошта.

Він привітав Володимира Зеленського "вдома" – в Єврораді.

Президент Володимир Зеленський подякував за нові санкції Євросоюзу і згадав про американські санкції, застосовані вчора проти Росії.

"Дасть Бог, це працюватиме. І це дуже важливо. Я згоден з вами повністю, що Росія не демонструє бажання закінчувати війну. Вони атакують нас, ви бачите, знову. Дитсадки, школи, цивільних", – сказав він.

Тому потрібно тиснути на Путіна санкціями, далекобійними засобами, ППО, фінансовою підтримкою. Про останній пункт сьогодні і поговорять в Єврораді.

Зеленський також додав, що вважає можливим припинення вогню. Але для цього потрібно посилити тиск на окупантів.

Стосовно американських ракет "Томагавк" президент сказав, що все залежить від США.