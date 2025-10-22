Рада ЄС розпочала письмову процедуру із затвердження 19-го пакета санкцій проти Росії

Європейський Союз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії після того, як Словаччина повідомила, що знімає своє вето.

Про це повідомило представництво Данії в ЄС, яка головує у Раді Євросоюзу, передає “Радіо Свобода”.

Тепер Рада Євросоюзу розпочала письмову процедуру із затвердження санкцій. 19-й пакет офіційно має бути ухваленим о 8:00 ранку 23 жовтня.

Новий пакет санкцій спрямований проти головних джерел доходів Росії. Він запроваджує енергетичні, фінансові та торговельні обмеження які мають послабити здатність РФ вести війну проти України.

Серед ключових положень:

Поступова заборона імпорту зрідженого природного газу – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Санкції проти “тіньового флоту”. 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування, загалом під санкціями перебувають вже 558 суден.

Фінансові обмеження – повна заборона транзакцій для п’яти російських банків, обмеження для платіжних систем “Мир” і СПФС, а також санкції проти низки банків у Білорусі, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу.

Заборона надання криптопослуг російським громадянам і компаніям.

Розширення експортних заборон на товари подвійного призначення, промислові матеріали, зокрема сіль, гуму та будівельні матеріали.

Заборона надання туристичних і технологічних послуг у Росії, зокрема у сфері штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і комерційних космічних сервісів.

Також ЄС запроваджує новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у межах Євросоюзу через систему повідомлень і дозволів держав-членів.

Ще один блок санкцій стосується викрадень українських дітей російськими силами та військового сектору досліджень і розробок РФ.

Зустріч лідерів ЄС запланована на 23 жовтня.