Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ГоловнаСвіт

Рада ЄС розпочала письмову процедуру із затвердження 19-го пакета санкцій проти Росії

Пакет офіційно має бути ухваленим о 8:00 ранку 23 жовтня.

Рада ЄС розпочала письмову процедуру із затвердження 19-го пакета санкцій проти Росії
Ілюстративне фото
Фото: EPAUPG

Європейський Союз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії після того, як Словаччина повідомила, що знімає своє вето. 

Про це повідомило представництво Данії в ЄС, яка головує у Раді Євросоюзу, передає “Радіо Свобода”.

Тепер Рада Євросоюзу розпочала письмову процедуру із затвердження санкцій. 19-й пакет офіційно має бути ухваленим о 8:00 ранку 23 жовтня.

Новий пакет санкцій спрямований проти головних джерел доходів Росії. Він запроваджує енергетичні, фінансові та торговельні обмеження які мають послабити здатність РФ вести війну проти України.

Серед ключових положень:

  • Поступова заборона імпорту зрідженого природного газу – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

  • Санкції проти “тіньового флоту”. 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування, загалом під санкціями перебувають вже 558 суден.

  • Фінансові обмеження – повна заборона транзакцій для п’яти російських банків, обмеження для платіжних систем “Мир” і СПФС, а також санкції проти низки банків у Білорусі, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу.

  • Заборона надання криптопослуг російським громадянам і компаніям.

  • Розширення експортних заборон на товари подвійного призначення, промислові матеріали, зокрема сіль, гуму та будівельні матеріали.

  • Заборона надання туристичних і технологічних послуг у Росії, зокрема у сфері штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і комерційних космічних сервісів.

Також ЄС запроваджує новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у межах Євросоюзу через систему повідомлень і дозволів держав-членів.

Ще один блок санкцій стосується викрадень українських дітей російськими силами та військового сектору досліджень і розробок РФ.

Зустріч лідерів ЄС запланована на 23 жовтня. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies