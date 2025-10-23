Німеччина просить у США виняток із санкцій для німецького підрозділу «Роснафти»

Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаСвіт

Німеччина просить у США виняток із санкцій для німецького підрозділу «Роснафти»

Він відокремлений від материнської структури і перебуває під контролем Берліна.

Німеччина просить у США виняток із санкцій для німецького підрозділу «Роснафти»
Роснафта
Фото: Роснафта

Німеччина звернулася до США із проханням зробити виняток із нових санкцій проти Росії для німецького підрозділу компанії «Роснафта», передає Sky News

Німецькі банки висловили занепокоєння, що санкції можуть заблокувати їхню взаємодію з компанією. У Міністерстві економіки ФРН пояснили, що санкції не мають поширюватися на німецький бізнес «Роснафти», оскільки він відокремлений від материнської структури і перебуває під контролем Берліна.

Підрозділ «Роснафти» у Німеччині є важливим елементом енергопостачання Європи — він займається транспортуванням і переробкою нафти для постачання пального на автозаправки та в деякі аеропорти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році компанію перевели під державне управління, тож Москва наразі не отримує від неї прибутків.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies