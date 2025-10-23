Німеччина просить у США виняток із санкцій для німецького підрозділу «Роснафти»

Він відокремлений від материнської структури і перебуває під контролем Берліна.

Німеччина звернулася до США із проханням зробити виняток із нових санкцій проти Росії для німецького підрозділу компанії «Роснафта», передає Sky News.

Німецькі банки висловили занепокоєння, що санкції можуть заблокувати їхню взаємодію з компанією. У Міністерстві економіки ФРН пояснили, що санкції не мають поширюватися на німецький бізнес «Роснафти», оскільки він відокремлений від материнської структури і перебуває під контролем Берліна.

Підрозділ «Роснафти» у Німеччині є важливим елементом енергопостачання Європи — він займається транспортуванням і переробкою нафти для постачання пального на автозаправки та в деякі аеропорти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році компанію перевели під державне управління, тож Москва наразі не отримує від неї прибутків.