Орбан заявив, що Угорщина шукає спосіб обійти санкції США щодо російських нафтових компаній

Угорщина працює над пошуком способу обійти санкції США щодо російських нафтових компаній, які мають набути чинності у листопаді.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

Водночас він не надав подробиць, як саме Будапешт планує це робити.

Президент США Дональд Трамп, близький союзник угорського лідера, у середу вперше за свій другий термін на посаді запровадив санкції проти Росії, спрямовані проти “Лукойлу” та “Роснафти”, намагаючись змусити Москву домовитися про припинення вогню в Україні.

Крок Трампа підвищив ціни на нафту та залишив відкритими питання для Угорщини й Словаччини ‒ найбільших покупців російської нафти в Європейському Союзі після отримання винятків з обмежень ЄС.

Орбан сказав, що він розмовляв з угорською нафтогазовою компанією MOL щодо санкцій. “Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції”, – сказав він в інтерв'ю державному радіо Kossuth.

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальною потужністю переробляючи 14,2 мільйона тонн сирої нафти на рік, залежать від російської сирої нафти, що транспортується трубопроводом “Дружба”. Словацький підрозділ MOL, компанія Slovnaft заявив, що аналізує можливий вплив санкцій США на підприємство.

Торік MOL зіткнулася з проблемами з постачанням, коли Україна запровадила санкції проти компанії “Лукойл”. Компанія уклала угоди про отримання права власності на обсяги сирої нафти на білорусько-українському кордоні, щоб продовжити поставки.