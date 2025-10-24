Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

Орбан заявив, що Угорщина шукає спосіб обійти санкції США щодо російських нафтових компаній

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальною потужністю переробляючи 14,2 мільйона тонн сирої нафти на рік, залежать від російської сирої нафти.

Орбан заявив, що Угорщина шукає спосіб обійти санкції США щодо російських нафтових компаній
Віткор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина працює над пошуком способу обійти санкції США щодо російських нафтових компаній, які мають набути чинності у листопаді.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

Водночас він не надав подробиць, як саме Будапешт планує це робити.

Президент США Дональд Трамп, близький союзник угорського лідера, у середу вперше за свій другий термін на посаді запровадив санкції проти Росії, спрямовані проти “Лукойлу” та “Роснафти”, намагаючись змусити Москву домовитися про припинення вогню в Україні.

Крок Трампа підвищив ціни на нафту та залишив відкритими питання для Угорщини й Словаччини ‒  найбільших покупців російської нафти в Європейському Союзі після отримання винятків з обмежень ЄС.

Орбан сказав, що він розмовляв з угорською нафтогазовою компанією MOL щодо санкцій. “Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції”, – сказав він в інтерв'ю державному радіо Kossuth.

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальною потужністю переробляючи 14,2 мільйона тонн сирої нафти на рік, залежать від російської сирої нафти, що транспортується трубопроводом “Дружба”. Словацький підрозділ MOL, компанія Slovnaft заявив, що аналізує можливий вплив санкцій США на підприємство.

Торік MOL зіткнулася з проблемами з постачанням, коли Україна запровадила санкції проти компанії “Лукойл”. Компанія уклала угоди про отримання права власності на обсяги сирої нафти на білорусько-українському кордоні, щоб продовжити поставки.

  • Стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа надала йому три варіанти санкцій проти РФ, серед яких президент обрав середній за жорсткістю.
  • За даними джерел, остаточним поштовхом стали нові удари РФ по українських містах, зокрема по дитячому садку, що сталися невдовзі після скасування запланованого саміту Трампа і Путіна в Будапешті. Трамп не став прямо коментувати ці удари, але вони викликали в нього роздратування. Це переконало президента, що Кремль зволікає і не налаштований на переговори. Трамп дійшов висновку, що “Путін водить його за ніс”.
  • Санкції вже спричинили реакцію на світових ринках: індійські нафтопереробники почали скорочувати закупівлі російської нафти, а китайські державні компанії тимчасово призупинили контракти.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies