Reuters: Трамп екостандарти Байдена щодо викидів мідеплавильних заводів у США

Тепер підприємства отримують дворічне звільнення від дотримання цих вимог. 

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю скасував екологічне правило, запроваджене за часів адміністрації Джо Байдена, яке встановлювало жорсткіші ліміти на викиди мідеплавильних підприємств, пише Reuters.

Правило, ухвалене в травні 2024 року, зобов’язувало заводи зменшити рівень шкідливих речовин, таких як свинець, миш’як, ртуть, бензол та діоксини, відповідно до оновлених федеральних стандартів якості повітря.

Згідно з новою прокламацією, підприємства отримують дворічне звільнення від дотримання цих вимог. Білий дім пояснив, що це рішення має на меті підтримати американську мінеральну безпеку, знизивши регуляторне навантаження на вітчизняних виробників міді.

"Накладання таких вимог на обмежену й уже ослаблену галузь може призвести до подальших закриттів, послаблення промислової бази країни, підриву мінеральної незалежності та збільшення залежності від іноземної переробки", — йдеться у заяві Білого дому.

Прокламація стосується двох основних мідеплавильних заводів у США — одного, яким керує Freeport-McMoRan, і іншого, що належить Rio Tinto. В документі зазначено, що звільнення поширюється на підприємство Freeport, однак поки що невідомо, чи стосуватиметься воно Rio Tinto.

На початку року Трамп підписав указ, який визнав мідь "критично важливим матеріалом" для оборони, інфраструктури та нових технологій, включно з чистою енергетикою й електромобілями. 

Після цього було проведено розслідування за розділом 232, щоб визначити, чи становить імпорт міді загрозу національній безпеці США.

За його результатами адміністрація запровадила 50% тариф на імпорт окремих видів міді та зобов’язала, щоб дедалі більша частка високоякісного металобрухту, виробленого у США, продавалася всередині країни.
