Туреччину, ймовірно, не включать до стабілізаційної місії в Газі через заперечення Ізраїлю

Очікується, що місію очолить Єгипет. 

Туреччину, ймовірно, не включать до стабілізаційної місії в Газі через заперечення Ізраїлю
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Туреччина, ймовірно, буде виключена з 5-тисячної стабілізаційної місії в Газі після того, як Ізраїль висловив незгоду щодо участі турецьких військ.

Про це пише The Guardian.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що для багатонаціональної сили важливо, щоб Ізраїль погоджувався з національним складом контингенту. Туреччина готова надати війська, але Ізраїль заперечує їхню участь.

Напруженість між Ізраїлем і Туреччиною зросла через Сирію. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вважається близьким до Мусульманського братства і ХАМАСу. Виключення Туреччини буде спірним, оскільки вона є гарантом 20-пунктової мирної угоди Трампа та однією з найбоєздатніших мусульманських армій.

Очікується, що місію очолить Єгипет. Інші учасники, такі як Індонезія та ОАЕ, віддають перевагу мандату Ради Безпеки ООН, хоча сила не буде формально миротворчою.

Координацію здійснюватиме американський центр цивільно-військового співробітництва (CMCC) у місті Кір’ят-Гат, що включає британських, французьких, йорданських та еміратських радників. Центр також координує гуманітарну допомогу, хоча ключові пункти перетину залишаються закритими.

Основні завдання місії: роззброєння ХАМАСу та забезпечення тимчасового палестинського уряду. Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виключає участь Палестинської адміністрації, але головні палестинські фракції домовилися про створення незалежного комітету технократів для управління Газою.

Турецькі рятувальники, надіслані для пошуку тіл у Газі, залишаються біля кордону Єгипту, чекаючи дозволу Ізраїлю на вхід. Ердоган закликав США тиснути на Ізраїль через санкції та заборону постачання озброєнь, щоб він дотримувався зобов’язань у мирному плані Трампа.
