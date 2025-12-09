Арабські країни заветували участь Тоні Блера у "раді миру" щодо Гази

За інформацією The Guardian, експрем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер більше не розглядається як кандидат у члени так званої "ради миру", яку має намір очолити особисто президент США Дональд Трамп.

Згідно з мирним планом урегулювання війни між Ізраїлем та ХАМАСом, рада мала б грати ключову роль у формуванні перехідних органів влади у Смузі Гази. Блер був єдиним відомим претендентом на місце поряд з Трампом.

Проте залучення колишнього голови уряду Сполученого Королівства до мирного процесу заблокували арабські та мусульманські держави. Блер там вважається одним із ідеологів катастрофічного вторгнення США до Іраку в 2003 році.