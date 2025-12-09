Про виступ Путіна та погрози Європі
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Арабські країни заветували участь Тоні Блера у "раді миру" щодо Гази

Колишній британський прем'єр не братиме участі у роботі перехідних органів влади.

Тоні Блер
Фото: EPA/UPG

За інформацією The Guardian, експрем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер більше не розглядається як кандидат у члени так званої "ради миру", яку має намір очолити особисто президент США Дональд Трамп.

Згідно з мирним планом урегулювання війни між Ізраїлем та ХАМАСом, рада мала б грати ключову роль у формуванні перехідних органів влади у Смузі Гази. Блер був єдиним відомим претендентом на місце поряд з Трампом.

Проте залучення колишнього голови уряду Сполученого Королівства до мирного процесу заблокували арабські та мусульманські держави. Блер там вважається одним із ідеологів катастрофічного вторгнення США до Іраку в 2003 році. 
