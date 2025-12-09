Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Світ

Речниця Єврокомісії відповіла на закиди Трампа про «слабких» європейських лідерів

Піньо дипломатично виступила на їхній захист.

головна речниця Єврокомісії Паула Піньо
Фото: пресслужба Єврокомісії

Після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Європа є групою країн, що «розкладається», керованих «слабкими» лідерами, головна речниця Єврокомісії зробила заяву у відповідь на слова Трампа, пише Politico.

Паула Піньо дипломатично виступила на захист європейських лідерів.

«Ми дуже раді і вдячні тому, що у нас є чудові лідери, починаючи з лідера в цьому будинку, президентки Європейської комісії фон дер Ляєн, якою ми дійсно пишаємося, яка може вести нас за собою у вирішенні численних проблем, з якими стикається світ», - сказала Піньо.

Речниця також похвалила «багатьох інших лідерів, які очолюють 27 держав-членів, які є частиною цього європейського проєкту, цього мирного проєкту, які керують ЄС, долаючи всі виклики, з якими він стикається, від торгівлі до війни в нашому регіоні».

Від імені громадян ЄС Піньо наголосила, що «ми пишаємось нашими лідерами».

  • В останні дні Європа неодноразово зазнавала нападів з боку адміністрації Трампа: у маніфесті США про національну безпеку говориться, що континент перебуває в стані цивілізаційного занепаду, а високопосадовці Штатів критикують блок за цензуру. Ідеться, зокрема, про штраф для соцмережі Х за порушення правил прозорості.
  • Тепер же Трамп розкритикував Європу за погане управління та нездатність регулювати міграцію.
  • «Я думаю, вони слабкі... Я думаю, вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити», — сказав нещодавно лідер Штатів.
