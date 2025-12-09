Речниця Єврокомісії відповіла на закиди Трампа про «слабких» європейських лідерів

Після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Європа є групою країн, що «розкладається», керованих «слабкими» лідерами, головна речниця Єврокомісії зробила заяву у відповідь на слова Трампа, пише Politico.
Паула Піньо дипломатично виступила на захист європейських лідерів.
«Ми дуже раді і вдячні тому, що у нас є чудові лідери, починаючи з лідера в цьому будинку, президентки Європейської комісії фон дер Ляєн, якою ми дійсно пишаємося, яка може вести нас за собою у вирішенні численних проблем, з якими стикається світ», - сказала Піньо.
Речниця також похвалила «багатьох інших лідерів, які очолюють 27 держав-членів, які є частиною цього європейського проєкту, цього мирного проєкту, які керують ЄС, долаючи всі виклики, з якими він стикається, від торгівлі до війни в нашому регіоні».
Від імені громадян ЄС Піньо наголосила, що «ми пишаємось нашими лідерами».
- В останні дні Європа неодноразово зазнавала нападів з боку адміністрації Трампа: у маніфесті США про національну безпеку говориться, що континент перебуває в стані цивілізаційного занепаду, а високопосадовці Штатів критикують блок за цензуру. Ідеться, зокрема, про штраф для соцмережі Х за порушення правил прозорості.
- Тепер же Трамп розкритикував Європу за погане управління та нездатність регулювати міграцію.
- «Я думаю, вони слабкі... Я думаю, вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити», — сказав нещодавно лідер Штатів.