Речниця Єврокомісії відповіла на закиди Трампа про «слабких» європейських лідерів

Після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Європа є групою країн, що «розкладається», керованих «слабкими» лідерами, головна речниця Єврокомісії зробила заяву у відповідь на слова Трампа, пише Politico.

Паула Піньо дипломатично виступила на захист європейських лідерів.

«Ми дуже раді і вдячні тому, що у нас є чудові лідери, починаючи з лідера в цьому будинку, президентки Європейської комісії фон дер Ляєн, якою ми дійсно пишаємося, яка може вести нас за собою у вирішенні численних проблем, з якими стикається світ», - сказала Піньо.

Речниця також похвалила «багатьох інших лідерів, які очолюють 27 держав-членів, які є частиною цього європейського проєкту, цього мирного проєкту, які керують ЄС, долаючи всі виклики, з якими він стикається, від торгівлі до війни в нашому регіоні».

Від імені громадян ЄС Піньо наголосила, що «ми пишаємось нашими лідерами».