Фінляндія посилює захист від дронів

Також Фінлянлія запланувала щороку навчати до 500 нових пілотів дронів.

Солдат керує дроном під час участі в армійських навчаннях Mighty Arrow 25 на полігоні Пох'янкангас у Фінляндія, 29 квітня 2025 р

Фінляндія придбала сотні глушників та детекторів дронів в рамках посилення оборони на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що збройні сили Фінляндії придбали сотні глушників SkyWiper Omni Max. Їх виготовляє литовська компанія NT Service.

Заплановано, що глушники, які створюють захисний купол протяжністю сотні метрів для блокування сигналів керування, відео та навігації дронів, будуть розгорнуті навколо критичної інфраструктури, такої як військові бази.

Також військові придбали ручні детектори дронів Airfence, виготовлені фінською компанією Sensofusion. Були закуплені й додаткові приціли для гвинтівок Smash від ізраїльської компанії Smartshooter, які полегшують наведення на ціль та збивання дронів.

Нове обладнання призначене для протидії малим розвідувальним дронам.

Також Фінлянлія запланувала щороку навчати до 500 нових пілотів дронів. Для цього збройні сили країни мають майже 1000 FPV-дронів, деякі з них виготовлені в США, а деякі – фінською компанією Insta.

Фінські військові планують замовити більше дронів різних розмірів і типів, а також обладнання для боротьби з дронами наступного року.

“Ми повинні оптимізувати кількість закупівель, тобто обсяг, щоб вони відповідали нашій навчальній місії. Потім ми повинні наростити виробничі потужності для кризових умов”, – сказав командувач фінської армії генерал-лейтенант Пасі Валімакі.