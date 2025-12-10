Bloomberg: українці у США подали позови проти Intel та AMD через мікрочипи, знайдені в російській зброї (доповнено)

У штаті Техас група українців подала серію позовів проти провідних американських виробників мікрочипів — Intel, AMD, Texas Instruments — та дистрибуторської компанії Mouser Electronics, яка належить холдингу Berkshire Hathaway.

Як повідомляє Bloomberg, позови стосуються імовірного постачання компонентів, які опинилися у російських ракетах і дронах, використаних проти цивільного населення України.

Позивачі — десятки українських громадян, які постраждали під час п’яти ракетно-дронових атак у 2023–2025 роках. Вони звинувачують компанії в тому, що ті не забезпечили належного контролю за експортом своєї продукції.

За даними позовів, Mouser Electronics постачала чипи до Росії та Ірану через мережу підставних компаній, попри дію міжнародних санкцій.

Водночас, у Києві відбулася пресконференція за участі представників ініціативної правозахисної групи "Протея", яка документує воєнні злочини в Міжнародному партнерстві за права людини, Марини Мухіної та Дмитра Афанасьєва, які збирали свідчення постраждалих українців, а також адвоката Мікала Вотса (Mikal C. Watts), який включився онлайн з м. Вашингтон (Округ Колумбія, США) щодо подання масштабного судового позову від імені українських цивільних осіб, які загинули, або отримали тяжкі поранення в результаті російських ракетних ударів та атак дронів, в яких, як стверджується, використовувалися напівпровідникові та навігаційні технології, виготовлені у США, пише LB.ua.

Фото: Пресцентр Київінформ

За словами Дмитра Афанасьєва, американські компанії, проти яких подають позови, постачають свої технології не напряму, а через посередників в інших країнах. Таких як Киргизстан, Іран, Китай, та інші. На початку була надія, що санкції, обмеження будуть працювати, але компанії відкриваються на кілька днів, отримують необхідні компоненти, а потім закриваються. Це безперервний процес і тому вирішили розпочати процес з якихось конкретних компонентів.

І саме тому група "Протея" почала фокусуватися саме на виробниках, щоб у них краще працював контроль ланцюжків потавок, контроль кінцевого споживача цих компонентів, сказав правозахисник Роман Авраменко.

Зокрема, Мікал Вотс подав позов проти трьох компаній: Texas Instruments, Intel та Advanced Micro Devices (AMD), які продають свої компоненти, які потім ми знаходимо в російських ракетах, які атакують наші міста. Один позов буде в Техасі (проти Texas Instruments), а два — в Каліфорнії (Intel та AMD).

За словами Мухіної, вони довго шукали партнерів, які могли би представляти українців в судах за кордоном. І знайшли Мікала Вотса, американського адвоката, який представляв позивачів у багатьох найгучніших справах у США протягом останніх 15 років. Мікал Вотс спеціалізується на масштабних позовах, де тисячі позивачів, сказала Мухіна.

Вотс приїздив в Україну на початку грудня цього року, він відвідував місця ударів в українських містах, спілкувався з родичами загиблих.

Як повідомила Марина Мухіна, для цієї польової місії вони обрали 5 кейсів. Це, зокрема, два удари в Кривому Розі — удар балістикою по дитячому майданчику в місті Кривий Ріг 4 квітня 2025 року і по складу з водою в 2023 році. Також — удар по Ржищеву і по житловому будинку в Умані. П’ятий кейс — удар по Охматдиту 8 липня 2024 року. (Тоді росіяни поцілили по дитячій лікарні ракетою Х-101, яка, за даними експертів, містила понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Раніше український аналіз Х-101 виявив 16 частин електроніки західного виробництва всередині ракети. Два компоненти були виготовлені компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії, а решта ‒ американськими виробниками мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices і Intel — Ред.).

"Мікал приїздив зі своїми партнерами, і ми разом опитували людей. Потерпілі розповідали, якої шкоди завдали ці удари. Він настільки проникся страшними історіями цих людей, що сказав, що одразу після завершення цієї місії він у Вашингтоні збирає конференцію і заявляє, що подає позов проти цих трьох компаній", — розповіла Мухіна.

Загалом у позові зібрано свідчення близько 30 осіб. "Але ми продовжуємо їх збирати", — сказала правозахисниця.

На пресконференції була присутня одна з позивачок — Ольга Бабічева, дитячий лікар-нефролог з Охматдит, яка розповіла про те, що сталося в лікарні під час удару російською ракетою.

Також адвокат згадував про Вікторію Дідовець, старшу медичну сестру відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій в Охматдит, яка дуже постраждала під час обстрілу, рятуючи дітей. LB.ua писав великий матеріал про неї.

Мікал Вотс зазначив, що “основна тема, котру ми будемо відстоювати в рамках цього судового позову: зупиніть постачання чипів і таким чином ви зупините війну”.

За його словами, останній позов було подано сьогодні вранці, його було подано від імені 15-ти родин, які втратили своїх родичів від різноманітних ударів ракетами та дронами по всій Україні. І це лише початок. Буде значно більше, якщо з’явиться така необхідність.

Метою позовів є добитися компенсації для постраждалих українців за завдану шкоду, а по друге, "через це покарання ці компанії можуть змінити свої процедури, свої процеси для того, щоби захистити ці технології, щоби вони не опинилися в російських руках. Я упевнений в тому: якщо ви зупините чіпи — ви зупините цілу війну. Я не кажу про фронт, я кажу про війну, що чиниться проти цивільних, населення України, про ракетні, дронові обстріли".

Як сказав Мікал Вотс, "метою цього позову є зробити так, щоб американські компанії Advanced Micro Devices, Texas Instruments, Intel і їхні дистриб'ютори — також компанії з Техасу, не дозволяли, щоби ці технології потрапляли до рук Росії. Ми припускаємо, що це можна зробити. Але їм це байдуже. Вони заробляють і підуть на додаткові кроки, щоби продовжити цю дистрибуцію, а вони мають припинити".

За словами адвокати, відповідно до американського законодавства, питання не лише у виробниках, це також — компанії, що займаються дистрибуцією, розповсюдженням, які напряму були задіяні у прийнятті рішень, яким чином дистрибувати ці продукти і чи буде якийсь захтист, щоби ці технології не опинилися в неправильних руках. А ми знаємо, що опинилися. Кожен дрон, кожна ракета, які ми розібрали, мають мікропроцесори, чіпи, які ідентифікують їх як виробництва Texas Instruments, або Intel, або AMD.

У відповідь на запитання LB.ua, через які компанії-посередники, з яких країн, відбувалося постачання чипів американських компаній в Росію, Мікал Вотс зазначив: "Це Іран та Китай. Задіяна була Болгарія. Є величезний список компаній, які напряму постачають Владіміру Путіну та російській армії ці технології, щоб вони могли продовжувати свою справу. Нам це відомо. Ми бачили повідомлення про це у наших ЗМІ протягом кількох років. Ми маємо дані з Росії про імпорт, а також митні дані. Ми знаємо, звідки замовляються матеріали, як вони відправляються і кому відправляються безпосередньо. Тож, у нас є ця вся інформація. Але, відповідаючи на ваше запитання: переважно вони прямують із США до Ірану, Китаю, а потім — в Росію".

За словами Мікала Вотса, американські чіпи, мікропроцесори були виявлені в "Shahed-131" і "Shahed-133", ракетах Х-101, "Іскандер".

Раніше Intel, AMD та Texas Instruments заявляли, що дотримуються всіх санкційних вимог і припинили будь-яку діяльність у Росії після початку повномасштабного вторгнення. Водночас уряд США неодноразово закликав американських виробників мікроелектроніки посилити контроль за експортом, щоб їхні технології не потрапляли до військових структур РФ.