У М’янмі унаслідок удару військових по лікарні загинуло 34 людини

Лікарня розташована у штаті Ракайн, який контролює Армія порятунку рогінджа Аракану – одна з найсильніших етнічних армій, що борються проти військового режиму країни.

Фото: З відкритих джерел

Щонайменше 34 людини загинули, а десятки отримали поранення внаслідок авіаударів військових М'янми по лікарні на заході країни вчора ввечері.

Про це повідомляє BBC.

Лікарня розташована в місті Мраук-У в штаті Ракайн, який контролює Армія порятунку рогінджа Аракану – одна з найсильніших етнічних армій, що борються проти військового режиму країни.

Тисячі людей загинули, а мільйони стали біженцями з моменту захоплення влади військовими унаслідок державного перевороту в 2021 році та початку громадянської війни.

В останні місяці військові посилили авіаудари, щоб повернути територію в етнічних армій. Вони також розгорнули параплани для скидання бомб на своїх ворогів.

Військові М'янми не прокоментували удари, які відбулися на тлі підготовки країни до голосування пізніше цього місяця на перших виборах після перевороту. Однак провійськові акаунти в Telegram стверджують, що удари цього тижня не були спрямовані на цивільне населення.

Речник армії Аракан повідомив BBC, що більшість жертв – пацієнти лікарні.

Хунта вже багато років веде кривавий конфлікт з етнічними групами, втративши контроль на більше ніж половиною країни. Але нещодавній приплив технологій та обладнання з Китаю та Росії, схоже, допоміг їй змінити ситуацію. Хунта досягла значних успіхів завдяки кампанії авіаударів та масованих бомбардувань.

  • У жовтні понад 20 людей загинули після того, як армійський моторизований параплан скинув дві бомби на натовп протестувальників під час релігійного свята.
  • Період влади хунти супроводжується різким обмеженням громадянських свобод. За оцінками правозахисних груп, заарештували десятки тисяч політичних дисидентів.
  • Хунта М'янми закликала до проведення загальних виборів 28 грудня, подаючи їх як шлях до політичної стабільності.
﻿
