Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСвіт

Криптомагната До Квона засудили до 15 років ув'язнення за шахрайство на $40 млрд

Суддя припустив, що жертв могло бути близько мільйона.

Криптомагната До Квона засудили до 15 років ув'язнення за шахрайство на $40 млрд
Колишній криптомагнат До Квон
Фото: EPA/UPG

Колишнього криптопідприємця До Квона засудили до 15 років ув’язнення після того, як крах його проєкту на $40 млрд викрив масштабну шахрайську схему. 

Про це пише CNN та Financial Times.

Постраждалі заявили, що 34-річний Квон використав їхню довіру, запевняючи, що інвестиція, яку таємно підтримували грошові вливання, є безпечною. Прокурори на суді зачитали уривки з понад 300 листів жертв. Суддя припустив, що жертв могло бути близько мільйона.

У серпні Квон визнав провину у шахрайстві, пов’язаному з крахом Terraform Labs – створеної ним у 2018 році компанії зі Сінгапуру. Terraform Labs рекламувала свою TerraUSD як надійний "стейблкоїн", прив’язаний до стабільних активів і нібито захищений від коливань. Проте слідчі встановили, що це була ілюзія, підкріплена сторонніми вливаннями, яка розвалилася, коли TerraUSD упала нижче $1. Крах потягнув за собою обвал і сестринської криптовалюти Luna, спричинивши "каскад криз" на крипторинку.

Він перебував у Сінгапурі, коли Південна Корея оголосила про кримінальні звинувачення проти нього у вересні 2022 року, потім втік до Сербії на приватному літаку, а потім вирушив до Чорногорії, де його заарештували після спроби використати підроблений паспорт для подорожі до Об'єднаних Арабських Еміратів.

У грудні минулого року його екстрадували до США з Чорногорії, де, за його словами, його тримали майже два роки в майже повній ізоляції.

У межах угоди про визнання провини він погодився на конфіскацію понад $19 млн. 

Суддя відхилив його прохання відбувати покарання у Південній Кореї, де живуть його дружина та чотирирічна дитина.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies