Колишнього криптопідприємця До Квона засудили до 15 років ув’язнення після того, як крах його проєкту на $40 млрд викрив масштабну шахрайську схему.

Про це пише CNN та Financial Times.

Постраждалі заявили, що 34-річний Квон використав їхню довіру, запевняючи, що інвестиція, яку таємно підтримували грошові вливання, є безпечною. Прокурори на суді зачитали уривки з понад 300 листів жертв. Суддя припустив, що жертв могло бути близько мільйона.

У серпні Квон визнав провину у шахрайстві, пов’язаному з крахом Terraform Labs – створеної ним у 2018 році компанії зі Сінгапуру. Terraform Labs рекламувала свою TerraUSD як надійний "стейблкоїн", прив’язаний до стабільних активів і нібито захищений від коливань. Проте слідчі встановили, що це була ілюзія, підкріплена сторонніми вливаннями, яка розвалилася, коли TerraUSD упала нижче $1. Крах потягнув за собою обвал і сестринської криптовалюти Luna, спричинивши "каскад криз" на крипторинку.

Він перебував у Сінгапурі, коли Південна Корея оголосила про кримінальні звинувачення проти нього у вересні 2022 року, потім втік до Сербії на приватному літаку, а потім вирушив до Чорногорії, де його заарештували після спроби використати підроблений паспорт для подорожі до Об'єднаних Арабських Еміратів.

У грудні минулого року його екстрадували до США з Чорногорії, де, за його словами, його тримали майже два роки в майже повній ізоляції.

У межах угоди про визнання провини він погодився на конфіскацію понад $19 млн.

Суддя відхилив його прохання відбувати покарання у Південній Кореї, де живуть його дружина та чотирирічна дитина.