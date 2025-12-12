Німеччина передумала прийняти в себе 640 громадян Афганістану

Люди, що очікували не релокацію у Пакистані, отримають повідомлення, що це більше "не відповідає політичним інтересам Німеччини".

Німецький уряд ухвалив несподіване рішення відмовитися від переселення до країни 640 громадян Афганістану, яким раніше обіцяли притулок.

Як пише The Guardian, ці люди перебували в очікуванні релокації на території Пакистану. Деякі з них співпрацювали з Бундесвером під час вторгнення США та союзників в Афганістан.

Найближчим часом їм надійде повідомлення, що переселення до Німеччини "більше не відповідає жодним політичним інтересам". Крок свідчить про різку відмову канцлера Фрідріха Мерца від міграційних проєктів, якими займалися його попередники.

Правозахисні організації назвали рішення Берліна зрадою, вказавши на небезпеку для мігрантів повертатися додому, де на них чекають "переслідування, цькування та смерть".