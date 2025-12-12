Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСвіт

Німеччина передумала прийняти в себе 640 громадян Афганістану

Люди, що очікували не релокацію у Пакистані, отримають повідомлення, що це більше "не відповідає політичним інтересам Німеччини".

Німеччина передумала прийняти в себе 640 громадян Афганістану
Афганістан
Фото: 8am.media

Німецький уряд ухвалив несподіване рішення відмовитися від переселення до країни 640 громадян Афганістану, яким раніше обіцяли притулок.

Як пише The Guardian, ці люди перебували в очікуванні релокації на території Пакистану. Деякі з них співпрацювали з Бундесвером під час вторгнення США та союзників в Афганістан.

Найближчим часом їм надійде повідомлення, що переселення до Німеччини "більше не відповідає жодним політичним інтересам". Крок свідчить про різку відмову канцлера Фрідріха Мерца від міграційних проєктів, якими займалися його попередники.

Правозахисні організації назвали рішення Берліна зрадою, вказавши на небезпеку для мігрантів повертатися додому, де на них чекають "переслідування, цькування та смерть".
