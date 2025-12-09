Мерц розкритикував нову Національну стратегію безпеки адміністрації Трампа

«Частина для нас, з європейської перспективи, є неприйнятною», - вважає канцлер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував нову Національну стратегію безпеки адміністрації Дональда Трампа, пише Politico.

На думку Мерца, частина положень є неприйнятною з європейського погляду.

Канцлер зауважив, що деякі елементи стратегії можна зрозуміти, але інші суперечать інтересам Європи.

«Деякі пункти зрозумілі. Деякі — прийнятні. Але частина для нас, з європейської перспективи, є неприйнятною», — заявив Фрідріх Мерц, коментуючи можливий вплив стратегії на трансатлантичні відносини.

Він також наголосив, що Європа не потребує зовнішнього «порятунку» демократії.

«Я не бачу потреби в тому, щоб американці хотіли тепер рятувати демократію в Європі. Якщо би її треба було рятувати, ми впоралися б самі», — зазначив канцлер.

Мерц додав, що не здивований тоном документа, і підкреслив, що Євросоюзу потрібна значно більша автономія у сфері оборони та безпеки.