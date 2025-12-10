Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американські дипломати по всьому світу відтепер зобов'язані вести офіційну документацію лише шрифтом Times New Roman.

Як пише The Guardian, у 2023 році під керівництвом Ентоні Блінкена у відомстві почали друкувати листи та звітність шрифтом Calibri, який є стандартним у продуктах компанії Microsoft. Він вважається інклюзивним та найбільш зручним і доступним для людей, що можуть мати проблеми із читанням.

Проте адміністрація Дональда Трампа, яка веде активну боротьбу із ідеологією DEI (diversity, equity, inclusion - різноманіття, рівність, інклюзивність) часів Джо Байдена вирішила, що запровадження Calibri було "марним жестом толерантності". До того ж, у Держдепі скаржаться, що цей шрифт є буцімто неформальним і не підходить для документації високого рівня.