Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Держдепартамент США змінив шрифт документації - бо попередній був "марним жестом толератності"

Боротьба з DEI-ініціативами епохи Байдена дісталася навіть форми літер.

Держдепартамент США змінив шрифт документації - бо попередній був "марним жестом толератності"
Держдепартамент США
Фото: armyinform.com.ua

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американські дипломати по всьому світу відтепер зобов'язані вести офіційну документацію лише шрифтом Times New Roman.

Як пише The Guardian, у 2023 році під керівництвом Ентоні Блінкена у відомстві почали друкувати листи та звітність шрифтом Calibri, який є стандартним у продуктах компанії Microsoft. Він вважається інклюзивним та найбільш зручним і доступним для людей, що можуть мати проблеми із читанням.  

Проте адміністрація Дональда Трампа, яка веде активну боротьбу із ідеологією DEI (diversity, equity, inclusion - різноманіття, рівність, інклюзивність) часів Джо Байдена вирішила, що запровадження Calibri було "марним жестом толерантності". До того ж, у Держдепі скаржаться, що цей шрифт є буцімто неформальним і не підходить для документації високого рівня.
