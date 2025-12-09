Зеленський: США в угоді про мир пропонують аналог 5 Статті НАТО, але деталі ще невідомі

Україна зараз розглядає дієві гарантії безпеки. З європейської сторони це "коаліція охочих".

Про це під час спілкування з журналістами в чаті пресцентру ОПУ повідомив Володимир Зеленський. Він додав, що дуже важливими є двосторонні гарантії безпеки України і США.

“Вони формулюють у 20-пунктному плані. Це як Стаття 5, тобто те саме, що є в НАТО. Ми хочемо розбиратись деально”, – сказав він.

У найближчі дні стануть відомі деталі.

“Вони йдуть разом з іншими питаннями закінчення війни”, – сказав він.

Стаття 5 Статуту НАТО передбачає зобов'язання колективного захисту в випадку на напад на одну країну-члена.

Зеленський додав, що США декларують бажання дати Україні реальні гарантії. Вони мають бути проголосовані Конгресом.

"Щоб була у нас зброя, щоб, якщо що, – застосовувались санкції, щоб було ППО і Article 5. А ось ці деталі ми поки що не пропрацьовували", – додав він.



