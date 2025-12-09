Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСвіт

Зеленський: США в угоді про мир пропонують аналог 5 Статті НАТО, але деталі ще невідомі

Деталі пропозицію вивчатимуть. 

Зеленський: США в угоді про мир пропонують аналог 5 Статті НАТО, але деталі ще невідомі
Фото: СБУ

Україна зараз розглядає дієві гарантії безпеки. З європейської сторони це "коаліція охочих". 

Про це під час спілкування з журналістами в чаті пресцентру ОПУ повідомив Володимир Зеленський. Він додав, що дуже важливими є двосторонні гарантії безпеки України і США.

“Вони формулюють у 20-пунктному плані. Це як Стаття 5, тобто те саме, що є в НАТО. Ми хочемо розбиратись деально”, – сказав він.

У найближчі дні стануть відомі деталі. 

“Вони йдуть разом з іншими питаннями закінчення війни”, – сказав він.

Стаття 5 Статуту НАТО передбачає зобов'язання колективного захисту в випадку на напад на одну країну-члена.

Зеленський додав, що США декларують бажання дати Україні реальні гарантії. Вони мають бути проголосовані Конгресом.

"Щоб була у нас зброя, щоб, якщо що, – застосовувались санкції, щоб було ППО і Article 5. А ось ці деталі ми поки що не пропрацьовували", – додав він. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies