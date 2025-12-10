Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСвіт

Канада вилучила Сирію з переліку держав-спонсорів тероризму

Також уряд Канади зняв обмеження з "Хаят Тахрір аш-Шам".

Канада вилучила Сирію з переліку держав-спонсорів тероризму
Фото: EPA/UPG

Уряд Канади ухвалив рішення вилучити Сирію з національного переліку держав-спонсорів тероризму, а також прибрати угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій. 

Про це ідеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.

У МЗС Канади зазначають, що рішення ухвалювали "після ретельного аналізу", з урахуванням пріоритету безпеки громадян країни.

"Безпека канадців залишається найважливішою для уряду. Водночас ці кроки відповідають останнім рішенням наших союзників, зокрема США та Великої Британії", — йдеться у заяві.

У канадському зовнішньополітичному відомстві пояснили, що зміни спрямовані на підтримку зусиль перехідного уряду Сирії, який працює над стабілізацією держави, розбудовою інклюзивного суспільства та посиленням регіональної безпеки.

  • Окрім президента, санкції ООН було скасовано і проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies