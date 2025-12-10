Уряд Канади ухвалив рішення вилучити Сирію з національного переліку держав-спонсорів тероризму, а також прибрати угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій.
Про це ідеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.
У МЗС Канади зазначають, що рішення ухвалювали "після ретельного аналізу", з урахуванням пріоритету безпеки громадян країни.
"Безпека канадців залишається найважливішою для уряду. Водночас ці кроки відповідають останнім рішенням наших союзників, зокрема США та Великої Британії", — йдеться у заяві.
У канадському зовнішньополітичному відомстві пояснили, що зміни спрямовані на підтримку зусиль перехідного уряду Сирії, який працює над стабілізацією держави, розбудовою інклюзивного суспільства та посиленням регіональної безпеки.
- Сполучені Штати та Великобританія повідомили, що знімають санкції з президента Сирії Ахмада аль-Шараа.
- Рада безпеки ООН підтримала резолюцію, запропоновану Сполученими Штатами, щодо зняття санкцій з президента Сирії Ахмеда аль-Шараа.
- Окрім президента, санкції ООН було скасовано і проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.