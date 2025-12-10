Також уряд Канади зняв обмеження з "Хаят Тахрір аш-Шам".

Уряд Канади ухвалив рішення вилучити Сирію з національного переліку держав-спонсорів тероризму, а також прибрати угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій.

Про це ідеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.

У МЗС Канади зазначають, що рішення ухвалювали "після ретельного аналізу", з урахуванням пріоритету безпеки громадян країни.

"Безпека канадців залишається найважливішою для уряду. Водночас ці кроки відповідають останнім рішенням наших союзників, зокрема США та Великої Британії", — йдеться у заяві.

У канадському зовнішньополітичному відомстві пояснили, що зміни спрямовані на підтримку зусиль перехідного уряду Сирії, який працює над стабілізацією держави, розбудовою інклюзивного суспільства та посиленням регіональної безпеки.

Сполучені Штати та Великобританія повідомили, що знімають санкції з президента Сирії Ахмада аль-Шараа.

Рада безпеки ООН підтримала резолюцію, запропоновану Сполученими Штатами, щодо зняття санкцій з президента Сирії Ахмеда аль-Шараа.