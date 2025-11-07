Радбез ООН зняв санкції з президента Сирії аль-Шараа

Наступного тижня на нього чекає візит до Білого дому.

Рада безпеки ООН підтримала резолюцію, запропоновану Сполученими Штатами, щодо зняття санкцій з президента Сирії Ахмеда аль-Шараа.

Як пише BBC, проти нового лідера країни були запроваджені обмеження через керівництво ісламістським угрупованням "Хаят Тахрір аль-Шам", яке свого часу було пов'язане з "Аль-Каїдою". У липні США прибрали формування зі списку міжнародних терористичних організацій.

Окрім президента, санкції ООН було скасовано і проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба. Уряд країни подякував "США та іншим дружнім країнам за підтримку Сирії та її народу".

Вже у понеділок аль-Шараа на запрошення президента США Дональда Трампа відвідає Білий дім. Політики вже зустрічалися у травні в Саудівській Аравії під час близькосхідного турне республіканця.