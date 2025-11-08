Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Орбан заявив, що Трамп зробить для нього виняток із санкцій на російську нафту

За нинішнього уряду Угорщина хоче й далі сидіти на кремлівській голці. 

Орбан заявив, що Трамп зробить для нього виняток із санкцій на російську нафту
Дональд Трамп та Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі заявив пресі, що США не будуть проти купівлі його країною російської нафти та газу. 

Як пише "Українська правда", трубопроводи "Турецький потік" і "Дружба", за словами Орбана, будуть винятками з тих санкцій, які Вашингтон запровадив проти найбільших нафтових компаній РФ.

Загалом Трамп виступає проти купівлі російських вуглеводнів європейськими державами. Проте Орбану вдалося переконати республіканця, що потрібно "захистити зниження рахунків на комунальні послуги для угорців" та "закріпити найдешевші ціни на енергоносії".
