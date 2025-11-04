Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Опозиція: Орбан отримував від оточення "натягнуті" рейтинги своєї партії

Прем'єр "усвідомив, що чесно виграти вибор не здатен".

Опозиція: Орбан отримував від оточення "натягнуті" рейтинги своєї партії
Мітинг Петера Мадяра
Фото: EPA/UPG

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що прем'єр-міністр Віктор Орбан упродовж тривалого часу отримував від своїх соратників неправдиву інформацію щодо соціологічних опитувань.

Як пише "Європейська правда", очільник партії "Тиса", якій прогнозують перемогу на майбутніх парламентських виборах, стверджує, що від Орбана "приховували реальні дані". 

Проте останнє дослідження, участь в якому взяли 5 тисяч осіб, показало, що коаліція "Фідес" програє опозиціонерам 10-11%. Ці результати все ж опинилися на столі у прем'єра - після чого він "зрозумів, що виграти вибори за справедливих умов вже не вдасться".

Угорщина обиратиме нове скликання парламенту у квітні 2026 року.

 
