​ЄС може запровадити "випробувальний термін" для нових країн - членів, - Financial Times

Європейський Союз розглядає можливість запровадження для нових країн-членів "випробувального періоду", який дозволить тимчасово обмежувати їхні права в разі порушення демократичних стандартів або навіть виключати з блоку.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що така ініціатива виникла на тлі побоювань, що нові члени ЄС можуть наслідувати приклад Угорщини, де уряд Віктора Орбана за останні роки відступив від принципів верховенства права, а також блокує деякі рішення ЄС щодо допомоги Україні.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Брюссель повернувся до активного розширення, яке було фактично заморожене понад десятиліття, зокрема - через російське вторгнення в Україну та необхідність інтеграції країн Західних Балкан.

"Я не хочу, щоб мене запам'ятали як комісара, яка привела троянських коней, які потім будуть активними через п'ять, десять або п'ятнадцять років", - наголосила єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

За її словами, Єврокомісія опрацьовує такі ідеї, як перехідний період, свого роду випробувальний термін та запобіжні заходи. Вони перебувають на ранній стадії.

"Нам потрібна ця дискусія, і ми не повинні її боятися", - зазначила Кос.

Вона наголосила, що вступ до ЄС можливий лише після внутрішніх реформ, але підкреслила важливість зберегти темп розширення, щоб не допустити посилення російського впливу в регіоні.

"Якщо ми зупинимося, Росія знайде шлях увійти через чорний хід", - заявила вона.

Як повідомлялося, раніше сьогодні Єврокомісія опублікувала свій щорічний звіт щодо прогресу країн-кандидатів, включаючи Україну та Молдову.