Україна отримає від Латвії партію бронетранспортерів Patria

Україна отримає партію бронетранспортерів Patria 6x6, виготовлених у Латвії в межах міжнародної співпраці з Фінляндією.

Про це повідомило латвійське Міноборони.

Нашій державі дадуть 21 бронетранспортер, оснащений кулеметом калібру 12,7 мм стандарту НАТО та повним комплектом боєприпасів. Машини також укомплектовані резервними частинами, спеціальними ремонтними інструментами, обладнанням для технічного обслуговування і контейнерною мобільною ремонтною майстернею. Крім того, Україна отримає набір для польового ремонту бронетехніки, який дозволяє усувати бойові пошкодження безпосередньо біля лінії фронту, коли евакуація машин неможлива.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що цей крок є продовженням послідовної підтримки нашої держави.

Уряд Латвії вже схвалив передачу 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання для Збройних сил України. Загалом до кінця 2025 року латвійська військова допомога сягне 0,3% ВВП країни.