Німецького медбрата засудили до довічного за вбивство 10 пацієнтів та замаху на ще 27

Медбрата із паліативного відділення лікарні міста Вюрзелен в Німеччині засудили до довічного ув’язнення після того, як суд визнав його винним у вбивстві 10 пацієнтів та замаху на ще 27 осіб.

Про це пише ВВС.

Злочини були скоєні між груднем 2023 року та травнем 2024-го. Чоловік працював у лікарні з 2020 року, після завершення навчання у 2007-му. Його заарештували у 2024 році.

За даними прокуратури, чоловік вводив своїм переважно літнім пацієнтам великі дози морфіну та мідазоламу (седативного препарату), щоб зменшити кількість обов’язків під час нічних змін. Слідчі також перевіряють низку інших підозрілих випадків, які могли статися протягом кар’єри чоловіка.

Прокурори повідомили, що медбрат виявляв роздратування та брак емпатії до пацієнтів, які потребували більшої уваги, і поводився так, ніби був "господарем життя і смерті". Під час винесення вироку суд визнав, що злочини є особливо тяжкими, і це унеможливлює дострокове звільнення через 15 років.

Медбрат має право подати апеляцію.

Прокурори повідомили, що наразі проводяться ексгумації, щоб встановити можливих додаткових жертв, що може призвести до нового судового процесу.

Ця справа нагадує випадок колишнього медбрата Нільса Гьогеля, якого у 2019 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство 85 пацієнтів у двох лікарнях на півночі Німеччини.

Суд встановив, що Гьогель вводив смертельні дози серцевих препаратів своїм пацієнтам між 1999 і 2005 роками.Він вважається наймасовішим убивцею в сучасній історії Німеччини.