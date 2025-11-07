Росія погрожує США відправкою "Орєшніка" і "Калібрів" на допомогу Венесуелі

Росія звинуватила США в загостренні ситуації в Карибського регіоні. Кремль заявив, що може доставити на допомогу президенту Венесуели Ніколасу Мадуро ракети "Орєшнік", передає The Times.

Заступник міністра закордонних справ Сєргєй Рябков сказав, що "несправедливе нарощування американських сил на півдні Карибів створює ситуацію підвищеного напруження, і ніхто, окрім США, не винен". Водночас він не сказав, чи буде Москва відповідати в разі американських ударів по Венесуелі.

Тим часом заступник голови оборонного комітету Думи Алєксєй Журавльов сказав, що Москва могла би поставити Венесуелі свої ракети "Орєшнік", здатні нести ядерний заряд. Хоча вона сама лише раз застосувала ці ракети – торік під час удару по Дніпропетровській області. Також він сказав, що Москва могла би поставити венесуельському режиму ракети "Калібр" і додав, що "американці можуть бути дещо здивованими".

Росія і Венесуела навесні підписали угоду про стратегічне партнерство, що передбачає військово-технічну співпрацю, але не включає взаємну оборону.

Після того, як Дональд Трамп розпорядився атакувати венесуельські судна, що, за його словами, належать наркокартелям, Мадуро звернувся до Путіна по допомогу в посиленні протиповітряної оборони. Минулого місяця Росія вже відправила до Венесуели літак Іл-76, але з яким вантажем – невідомо.