Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Росія погрожує США відправкою "Орєшніка" і "Калібрів" на допомогу Венесуелі

Росія і Венесуела мають угоду про стратегічну співпрацю. 

Росія погрожує США відправкою "Орєшніка" і "Калібрів" на допомогу Венесуелі
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Росія звинуватила США в загостренні ситуації в Карибського регіоні. Кремль заявив, що може доставити на допомогу президенту Венесуели Ніколасу Мадуро ракети "Орєшнік", передає The Times

Заступник міністра закордонних справ Сєргєй Рябков сказав, що "несправедливе нарощування американських сил на півдні Карибів створює ситуацію підвищеного напруження, і ніхто, окрім США, не винен". Водночас він не сказав, чи буде Москва відповідати в разі американських ударів по Венесуелі. 

Тим часом заступник голови оборонного комітету Думи Алєксєй Журавльов сказав, що Москва могла би поставити Венесуелі свої ракети "Орєшнік", здатні нести ядерний заряд. Хоча вона сама лише раз застосувала ці ракети – торік під час удару по Дніпропетровській області. Також він сказав, що Москва могла би поставити венесуельському режиму ракети "Калібр" і додав, що "американці можуть бути дещо здивованими". 

Росія і Венесуела навесні підписали угоду про стратегічне партнерство, що передбачає військово-технічну співпрацю, але не включає взаємну оборону. 

Після того, як Дональд Трамп розпорядився атакувати венесуельські судна, що, за його словами, належать наркокартелям, Мадуро звернувся до Путіна по допомогу в посиленні протиповітряної оборони. Минулого місяця Росія вже відправила до Венесуели літак Іл-76, але з яким вантажем – невідомо. 

  • Венесуельська влада звинувачує адміністрацію Трампа в бажанні повалити її, аби отримати доступ до ресурсів країни. Білий дім стверджує, що їхні удари по суднах спрямовані на боротьбу з наркотрафіком. Атаки по кораблях призвели до близько 60 жертв. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies