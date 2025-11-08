Суд визнав незаконним застосування Трампом нацгвардії в Орегоні

Окружний суд у США, розглянувши позов щодо введення національної гвардії на вулиці Портленда, штат Орегон, постановив, що президент Дональд Трамп не мав права це робити.

Як пише Reuters, суддя Карін Іммергут, яка свого часу була призначена на посаду саме республіканцем, не знайшла підстав, які б виправдали застосування главою держави війська.

За версією служительки Феміди, протести, викликані антиміграційною діяльністю уряду, не можна класифікувати як "повстання", що дало б Трампу можливість відреагувати силою. Вони не вплинули на те, як правоохоронці виконували міграційне законодавство, а рівень насильства на час появи на вулицях нацгвардії, був незначним.

Очікується, що адміністрація Трампа оскаржить цей вирок, а справа цілком може дійти до Верховного суду США.