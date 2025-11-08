Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСвіт

Суд визнав незаконним застосування Трампом нацгвардії в Орегоні

Немає підстав називати антиурядові протести "повстанням".

Суд визнав незаконним застосування Трампом нацгвардії в Орегоні
Нацгвардія США
Фото: EPA/UPG

Окружний суд у США, розглянувши позов щодо введення національної гвардії на вулиці Портленда, штат Орегон, постановив, що президент Дональд Трамп не мав права це робити.

Як пише Reuters, суддя Карін Іммергут, яка свого часу була призначена на посаду саме республіканцем, не знайшла підстав, які б виправдали застосування главою держави війська. 

За версією служительки Феміди, протести, викликані антиміграційною діяльністю уряду, не можна класифікувати як "повстання", що дало б Трампу можливість відреагувати силою. Вони не вплинули на те, як правоохоронці виконували міграційне законодавство, а рівень насильства на час появи на вулицях нацгвардії, був незначним. 

Очікується, що адміністрація Трампа оскаржить цей вирок, а справа цілком може дійти до Верховного суду США.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies