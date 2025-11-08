Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Сейм Польщі відхилив законопроєкт президента Навроцького щодо заборони «бандеризму»

Також документ мав посилити покарання за незаконний перетин кордону.

Сейм Польщі відхилив законопроєкт президента Навроцького щодо заборони «бандеризму»
польський Сейм
Фото: EPA/UPG

Польський Сейм не підтримав президентський проєкт закону про допомогу українцям, які перебувають у країні через війну, передає «Польське радіо».

Документ, зокрема, містив пропозиції запровадити кримінальну відповідальність за «пропаганду бандеризму» і посилити покарання за незаконний перетин кордону.

Під час голосування у п’ятницю, 7 листопада, за відхилення президентського проєкту проголосували 244 депутати, 198 були проти, троє утрималися.

Ініціатива з’явилася після того, як президент Кароль Навроцький наприкінці серпня наклав вето на попередню редакцію закону, ухвалену парламентом. Його новий варіант дублював більшість положень урядового закону про допомогу громадянам України, який уже набув чинності, але включав і низку додаткових норм.

Серед них — збільшення покарання за незаконний перетин польського кордону до п’яти років ув’язнення, а також посилення відповідальності за організацію таких дій — від двох до 12 років позбавлення волі.

Найбільший резонанс викликала пропозиція президента запровадити кримінальну відповідальність за «пропаганду бандеризму» та діяльності ОУН і УПА, прирівнявши її до пропаганди нацизму, комунізму чи фашизму.

У законопроєкті йшлося, що «особа, яка публічно пропагує нацистську, комуністичну, фашистську ідеологію, ідеологію Організації українських націоналістів, угруповання Бандери та Української повстанської армії або іншу ідеологію, що закликає до насильства для впливу на політичне чи суспільне життя, підлягає покаранню до трьох років позбавлення волі».

Президентський законопроєкт також передбачав продовження легального перебування українців у Польщі та поступове згортання частини соціальної допомоги, аналогічно до ухваленого урядового документа, який уже посилив контроль за соціальними виплатами іноземцям.

  • 30 вересня Кароль Навроцький вніс на розгляд Сейму поправки до закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу, які мають на меті запровадити покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".
  • У жовтні з’явилася відкрита заява представників історичної спільноти України щодо таких намірів Польщі. У ній ішлося про те, що коли Польща таки ухвалить скандальний законопроєкт, то Україна буде змушена «вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки».
﻿
