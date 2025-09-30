Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Навроцький вніс до Сейму Польщі законопроєкти "проти бандеризму"

Ініціативи, що не сприяють історичному примиренню.

Сейм Польщі
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький вніс на розгляд Сейму поправки до закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу, які мають на меті запровадити покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Як пише канцелярія глави держави, законопроєкти "протидіють поширенню неправдивих тверджень щодо діяльності ОУН франції Бандери та Української Повстанської Армії, а також інших українських формувань, які співпрацювали з Третім німецьким рейхом". 

Покарання передбачено, серед іншого, за заперечення "злочинів геноциду, вчинених проти поляків на Волині". Також законопроєкти пропонують зробити суворішими кримінальні санкції проти тих, хто вчинив незаконне перетинання кордону або організував переправлення людей через кордон.  
