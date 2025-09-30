Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСвіт

Австрія вислала російського дипломата через справу про шпигунство

Дипломата запідозрили у зв’язках з ФСБ та витоку внутрішніх документів.

прапор Австрії

Австрія оголосила співробітника російського посольства персоною нон-ґрата після викриття можливого шпигунського скандалу в енергетичному концерні OMV, передає видання Kurier.

Австрійське МЗС повідомило 30 вересня, що дипломат уже залишив територію країни.

Він неодноразово зустрічався з колишнім співробітником OMV, у якого під час обшуків знайшли велику кількість внутрішніх документів компанії. Чоловік раніше працював також у партнерській компанії ADNOC з Абу-Дабі.

Австрійська служба держбезпеки (DSN) вела спостереження за цими контактами. За інформацією західних спецслужб, дипломат був співробітником ФСБ.

Скасувати дипломатичний імунітет Росія відмовилася, тому проти зловмисника не могли розпочати кримінальне провадження. Після цього австрійське МЗС оголосило його persona non grata на підставі Віденської конвенції.

Розслідування щодо колишнього працівника OMV триває, він залишається на волі.
