Австрія вислала російського дипломата через справу про шпигунство

Дипломата запідозрили у зв’язках з ФСБ та витоку внутрішніх документів.

Австрія оголосила співробітника російського посольства персоною нон-ґрата після викриття можливого шпигунського скандалу в енергетичному концерні OMV, передає видання Kurier.

Австрійське МЗС повідомило 30 вересня, що дипломат уже залишив територію країни.

Він неодноразово зустрічався з колишнім співробітником OMV, у якого під час обшуків знайшли велику кількість внутрішніх документів компанії. Чоловік раніше працював також у партнерській компанії ADNOC з Абу-Дабі.

Австрійська служба держбезпеки (DSN) вела спостереження за цими контактами. За інформацією західних спецслужб, дипломат був співробітником ФСБ.

Скасувати дипломатичний імунітет Росія відмовилася, тому проти зловмисника не могли розпочати кримінальне провадження. Після цього австрійське МЗС оголосило його persona non grata на підставі Віденської конвенції.

Розслідування щодо колишнього працівника OMV триває, він залишається на волі.