У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Польщі відкрили центр підготовки Camp Jomsborg для українських військових

Camp Jomsborg зможе одночасно приймати до 1 200 солдатів.

У Польщі відкрили центр підготовки Camp Jomsborg для українських військових
Фото: Міноборони Польщі

На території Навчального полігонного центру Сухопутних військ "Демба-Ліпа" офіційно відкрили навчальний центр Camp Jomsborg, створений Збройними силами Норвегії для підготовки українських військовослужбовців. 

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі.

У церемонії відкриття взяли участь міністри оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, Норвегії Туре О. Сандвік, Естонії Ханно Певкур, а також заступник міністра оборони України Юрій Мироненко.

Польський міністр наголосив на значенні нового центру: "Це показує спроможність до навчання українських військовослужбовців у великих масштабах, поруч з Україною — у Підкарпатському регіоні, у престижному місці, на полігоні, який фактично починає зараз своє друге життя".

За даними оборонного відомства, Camp Jomsborg зможе одночасно приймати до 1 200 солдатів, де вони проходитимуть інтенсивну практичну підготовку на полігоні.

Косиняк-Камиш також підкреслив важливість використання досвіду українських військових, набутих під час війни: "Я вважаю, що важливим елементом є використання українського досвіду, отриманого у ході війни в Україні: запровадити найкращі рішення щодо протидії безпілотникам та використання їхніх можливостей, доступних українській армії на передовій".

Навчальний табір має посилити підготовку сил оборони України, зокрема у питаннях протидії безпілотним системам, тактичної співпраці та практичних бойових навичок, а також слугуватиме майданчиком для обміну досвідом між союзниками.
