У Польщі відкрили центр підготовки Camp Jomsborg для українських військових

На території Навчального полігонного центру Сухопутних військ "Демба-Ліпа" офіційно відкрили навчальний центр Camp Jomsborg, створений Збройними силами Норвегії для підготовки українських військовослужбовців.

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі.

У церемонії відкриття взяли участь міністри оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, Норвегії Туре О. Сандвік, Естонії Ханно Певкур, а також заступник міністра оборони України Юрій Мироненко.

Польський міністр наголосив на значенні нового центру: "Це показує спроможність до навчання українських військовослужбовців у великих масштабах, поруч з Україною — у Підкарпатському регіоні, у престижному місці, на полігоні, який фактично починає зараз своє друге життя".

За даними оборонного відомства, Camp Jomsborg зможе одночасно приймати до 1 200 солдатів, де вони проходитимуть інтенсивну практичну підготовку на полігоні.

Косиняк-Камиш також підкреслив важливість використання досвіду українських військових, набутих під час війни: "Я вважаю, що важливим елементом є використання українського досвіду, отриманого у ході війни в Україні: запровадити найкращі рішення щодо протидії безпілотникам та використання їхніх можливостей, доступних українській армії на передовій".

Навчальний табір має посилити підготовку сил оборони України, зокрема у питаннях протидії безпілотним системам, тактичної співпраці та практичних бойових навичок, а також слугуватиме майданчиком для обміну досвідом між союзниками.