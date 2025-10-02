Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Шатдаун триватиме: Сенат знову провалив голосування щодо бюджету

Республіканці користуються зупинкою роботи уряду для масових звільнень.

Сенат США

Сенат Сполучених Штатів другий день поспіль провалив голосування за пакети законопроєктів, що визначають розподіл державного фінансування для урядових відомств, які від опівночі перебувають у режимі шатдауну. 

Як пише "Укрінформ", бюджетні документи знову набрали лише 55 голосів. Згідно з регламентом, для їхнього ухвалення потрібна згода 60 сенаторів, що неминуче призводить до пошуку міжпартійного компромісу.

Але згоди між республіканцями та демократами досі немає: опозиція вимагає продовжити дію доступної медичної допомоги для американців, яку нинішня адміністрація у Вашингтоні прагне згорнути. 

Шатдаун вже має як політичні, так і адміністративні наслідки: Республіканська партія усіляко підкреслює провину своїх суперників у тому, що державні службовці сидять вдома без зарплати - натомість сама в цей час почала чергове масове скорочення держапарату.

  • У США немає єдиного державного бюджету: фінансування визначається низкою окремих документів, а закон суворо забороняє урядовим інституціям працювати, якщо їхнє фінансування не було затверджене Конгресом. Через це в разі протермінування настає так званий "шатдаун".
  • Нинішня зупинка роботи установ - перша за останні сім років.  
