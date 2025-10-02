Шатдаун триватиме: Сенат знову провалив голосування щодо бюджету

Сенат Сполучених Штатів другий день поспіль провалив голосування за пакети законопроєктів, що визначають розподіл державного фінансування для урядових відомств, які від опівночі перебувають у режимі шатдауну.

Як пише "Укрінформ", бюджетні документи знову набрали лише 55 голосів. Згідно з регламентом, для їхнього ухвалення потрібна згода 60 сенаторів, що неминуче призводить до пошуку міжпартійного компромісу.

Але згоди між республіканцями та демократами досі немає: опозиція вимагає продовжити дію доступної медичної допомоги для американців, яку нинішня адміністрація у Вашингтоні прагне згорнути.

Шатдаун вже має як політичні, так і адміністративні наслідки: Республіканська партія усіляко підкреслює провину своїх суперників у тому, що державні службовці сидять вдома без зарплати - натомість сама в цей час почала чергове масове скорочення держапарату.