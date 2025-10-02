Зеленський: ми використовували для далекобійних ударів лише нашу зброю. Після зустрічі з Трампом "можливо, будемо мати більше"

Раніше Україна використовувала для далекобійних ударів зброю лише власного виробництва. Але після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом “ми, можливо, будемо мати щось більше”, натякнув український президент Володимир Зеленський на пресконференції в Данії за результатами саміту Європейської спільноти 2 жовтня.

Президент підкреслив, що Україна не атакує об’єкти цивільної інфраструктуру в Росії, а відповідає на її удари по енергетиці. За умови збільшення фінансування далекобійні удари можуть почастішати.

“Тепер ми можемо відповідати і вони відчувають наші потужні відповівді. Нам потрібно трохи більше фінансування. Ми говорили про це сьогодні. Вони використовують приблизно 500-600 дронів на день. Ми використовуємо 100-150. В нас є достатньо спроможностей. За умови збільшення фінансування ми зможемо вийти на аналогічні показники по далекобійних дронах. Тоді в Росії буде більше питань з боку суспільства до лідерів”, – сказав президент.