Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Зеленський: ми використовували для далекобійних ударів лише нашу зброю. Після зустрічі з Трампом "можливо, будемо мати більше"

А за умови достатнього фінансування держава може збільшити виробництво власних дронів для таких ударів. 

Зеленський: ми використовували для далекобійних ударів лише нашу зброю. Після зустрічі з Трампом "можливо, будемо мати більше"
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою
Фото: ОПУ

Раніше Україна використовувала для далекобійних ударів зброю лише власного виробництва. Але після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом “ми, можливо, будемо мати щось більше”, натякнув український президент Володимир Зеленський на пресконференції в Данії за результатами саміту Європейської спільноти 2 жовтня.

Президент підкреслив, що Україна не атакує об’єкти цивільної інфраструктуру в Росії, а відповідає на її удари по енергетиці. За умови збільшення фінансування далекобійні удари можуть почастішати. 

“Тепер ми можемо відповідати і вони відчувають наші потужні відповівді. Нам потрібно трохи більше фінансування. Ми говорили про це сьогодні. Вони використовують приблизно 500-600 дронів на день. Ми використовуємо 100-150. В нас є достатньо спроможностей. За умови збільшення фінансування ми зможемо вийти на аналогічні показники по далекобійних дронах. Тоді в Росії буде більше питань з боку суспільства до лідерів”, – сказав президент.

  • На зустрічі в США 23 вересня український президент попросив американського колегу про продаж Україні далекобійної зброї. За даними преси, це ракети Tomahawk, але офіційно підтверджень не було.
  • Зеленський сказав, що Трамп підтримав далекобійні удари по російській енергетиці у відповідь на її атаки.
