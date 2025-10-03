«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСвіт

Церкву Англії вперше очолила жінка, новою архієпископкою Кентерберійською стала Сара Маллаллі

Майже рік тому Джастін Велбі пішов у відставку з посади духовного лідера Церкви Англії через викривальний огляд дій релігійної інституції у скандалі, пов'язаному зі сексуальним насильством.

Церкву Англії вперше очолила жінка, новою архієпископкою Кентерберійською стала Сара Маллаллі
Сара Маллаллі
Фото: archbishopofcanterbury.org

Єпископ Лондона, Дама Сара Маллаллі, колишня медсестра, була призначена новою архієпископкою Кентерберійською – це вперше в історії Церкви Англії, коли жінку було призначено на цю посаду, повідомляють Sky News.

Це перший випадок обрання архієпископа з того часу, як жінкам дозволили ставати єпископами у 2014 році.

У своїх перших словах після підтвердження призначення Дама Сара сказала, що хоча ця роль є “величезною відповідальністю”, вона відчуває “мир і довіру до Бога, який мене несе”.

63-річна новообрана архієпископка одружена з Еймоном Маллаллі, з яким у неї двоє дітей. Маллаліл родом з Вокінга в графстві Суррей, вона була головною медсестрою Великої Британії з 1999 по 2004 рік.

У 2005 році вона була удостоєна звання Дами-командора Ордена Британської імперії за її внесок у сестринську справу та акушерство. Перед тим, як у 2018 році стати 133-м єпископом Лондона, вона протягом трьох років (2015–2018) обіймала посаду єпископа Кредитона.

“Я вітаю призначення преподобної та високоповажної Дами Сари Малаллі, DBE, новою архієпископкою Кентерберійською та першою жінкою, яка обійме цю посаду. Церква Англії має величезне значення для нашої країни. Її церкви, собори, школи та благодійні організації є невід’ємною частиною нашого суспільства”, ‒ прокоментував призначення британський прем’єр-міністр Кір Стармер.

Малаллі змінить архієпископа Йоркського Стівена Котрелла, який виконував обов’язки тимчасового глави Церкви Англії після відставки Джастіна Велбі.

  • Процес обрання нового архієпископа надзвичайно таємний. Кандидатуру визначає Комісія з висунення кандидатів Корони (Crown Nominations Commission) ‒ комітет, який очолює колишній генеральний директор спецслужби MI5. 
  • Після того, як група досягає більшості у дві третини голосів щодо двох бажаних кандидатів, номінації подаються прем'єр-міністру, який обирає одного, якого офіційно призначає король.
  • Кандидати повинні бути від 30 до 70 років. Зазвичай це вже високопоставлені священнослужителі з Церкви Англії або ширшої Англіканської спільноти.
