​Верховний суд США дозволив Трампу скасувати захист від депортації для 300 000 венесуельців

Верховний суд Штатів вдруге дозволив президентові США Дональду Трампу скасувати тимчасовий захист від депортації для 300 000 венесуельців.

Як пише CNN, це надає адміністрації США ще одну перемогу в її зусиллях швидко видворяти іноземців з країни.

Більшість суддів постановила, що адміністрація може просуватися далі зі своїми планами припинити дію гуманітарної програми Temporary Protected Status (TPS) для венесуельців. Це робить їх більш уразливими до депортації. Троє суддів не підтримали це рішення.

Адміністрація Трампа цього місяця звернулася до суддів із проханням дозволити скасувати захист від депортації для близько 300 000 венесуельців, які мешкають у США. Справа виникла після рішення міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем на початку року припинити дію TPS для мігрантів із Венесуели.

Суд уже доходив подібного висновку у травні в цій же справі. Після того рішення окружний суд у Каліфорнії ухвалив більш постійне рішення проти адміністрації Трампа, що відновило процес термінового оскарження, який зрештою знову потрапив до Верховного суду.

"Хоча процесуальний статус справи змінився, юридичні аргументи сторін та їхні потенційні втрати загалом залишилися тими самими. Тож той самий результат, якого ми досягли в травні, є доречним і тепер", – зазначив суд у своїй ухвалі. Усі три ліберальні судді висловили незгоду з рішенням, проте лише суддя Кетанджі Браун Джексон написала окрему думку. Вона, як і в попередніх подібних справах, розкритикувала спосіб розгляду, заявивши, що суд дозволяє адміністрації "зруйнувати якомога більше життів, якомога швидше".

Адміністрація Байдена вперше надала TPS венесуельцям у березні 2021 року, посилаючись на зростання нестабільності в країні, і розширила його у 2023-му. За два тижні до вступу Трампа на посаду адміністрація Байдена продовжила захист ще на 18 місяців.

Позивачі – венесуельські мігранти, які перебували під захистом TPS, – стверджували, що різка відміна захисту порушила Акт про адміністративну процедуру, який вимагає дотримання певних процедур при зміні політики федеральними відомствами. Вони також заявляли, що рішення було зумовлене расовою та політичною упередженістю.

Конгрес створив програму TPS у 1990 році, щоб дозволити федеральному уряду надавати тимчасовий захист мігрантам із країн, що зазнають стихійних лих, воєн чи інших умов, які роблять повернення небезпечним. Наприкінці першої адміністрації Трампа чиновники називали Венесуелу "найгіршою гуманітарною кризою в Західній півкулі" та надали деяким її мігрантам інший вид тимчасового захисту.