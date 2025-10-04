У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Bloomberg: Пекін тисне на адміністрацію Трампа щодо зниження мит на імпортні матеріали для китайських фабрик у США

Китай також вимагає скасувати обмеження національної безпеки щодо угод КНР у США.

Bloomberg: Пекін тисне на адміністрацію Трампа щодо зниження мит на імпортні матеріали для китайських фабрик у США
Президент США Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпін проводять огляд під час церемонії зустрічі у Великому залі народних збор
Фото: EPA/UPG

Китай тисне на адміністрацію Трампа, щоб вона скасувала обмеження національної безпеки щодо китайських угод у США, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Також перемовники президента Сі хочуть, щоб Штати знизили мита на імпортні матеріали, які використовуються будь-якими китайськими фабриками, побудованими в США. Натомість у Пекіні обіцяють величезний інвестиційний пакет як частину пропозиції у рамках митних переговорів.

За словами одного з джерел,  китайська сторона озвучила цифру в 1 трильйон доларів, але розмір потенційних інвестицій, які обговорюються зараз, незрозумілий.

Після переговорів у Мадриді торговий представник США Джеймісон Грір заявив Fox Business, що сторони обговорили "інвестиційний клімат у США для китайських компаній". 

Старший китайський торговельний переговірник Лі Ченганг заявив журналістам, що США "висловили свою готовність рухатися разом з Китаєм до досягнення однієї мети, коли йдеться про зменшення бар'єрів для інвестицій та сприяння відповідній співпраці в торговельно-економічній сфері".

Кілька днів по тому Сі Цзіньпін під час телефонної розмови закликав Трампа створити умови для "інвестицій китайських підприємств" в Америці.

Китайські пропозиції свідчать про зміну підходу порівняно з торговельними переговорами під час першого терміну Трампа, які були зосереджені на закупівлі американського експорту, а не на інвестиціях у США, що підлягає перевірці з точки зору національної безпеки.

Трамп заявив, що зустрінеться з Сі на саміті в Південній Кореї цього місяця. Чи прийме президент США пропозицію Китаю, незрозуміло, хоча одне з джерел заявило, що США ще нічого не виключають. Залишаються питання щодо того, скільки саме інвестицій Китай обіцяє та яка буде структура таких зобов'язань, хоча однією з можливостей може бути структура TikTok — американський контроль над операціями китайської організації в США.

Будь-яка угода про дозвіл на значні китайські інвестиції означатиме різку зміну політики, яку Вашингтон і Пекін проводили протягом останнього десятиліття. 

Великий приплив китайських інвестицій у США може зіткнутися з іншими перешкодами, оскільки в останні роки все більше штатів вводять власні обмеження, зазначила одна з осіб, обізнана з ходом обговорень.
﻿
