ЗМІ: Трамп відвідає Південну Корею 29 жовтня напередодні саміту АТЕС

Припускають, що він проведе заплановані зустрічі, але не відвідає основну сесію саміту.

ЗМІ: Трамп відвідає Південну Корею 29 жовтня напередодні саміту АТЕС
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість візиту до Південної Кореї наприкінці жовтня, безпосередньо перед самітом Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Про це видання Yonhap повідомили джерела.

Припускають, що Трамп може провести двосторонні зустрічі із представниками Південної Кореєї та Китаю до початку зустрічі АТЕС та залишити країну, не відвідавши основну сесію саміту, заплановану на 31 жовтня - 1 листопада. Саміт повинен пройти у південно-східному місті Кьонджу.

"Очікується, що президент Трамп прибуде 29 жовтня та відвідає Кьонджу. Однак його графік ще не остаточно затверджений і все ще узгоджується між Південною Кореєю та США", – повідомив телефоном представник правлячої партії інформаційному агентству. 

Очікується, що Трамп відвідає саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі з 26 по 28 жовтня, перш ніж вирушити до Японії для переговорів з новим прем'єр-міністром країни.

Потім, ймовірно, після візиту до Японії він вирушить до Південної Кореї, повідомили дипломатичні спостерігачі."Щодо того, коли він відправиться після прибуття 29-го, наразі нічого не підтверджено", – сказав співрозмовник. 

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявив, що Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін проведуть зустріч у Південній Кореї наприкінці цього місяця.

  • Раніше президент Південної Кореї Лі Чже Мен закликав лідера США Дональда Трампа допомогти знизити військову напругу на Корейському півострові і стати "миротворцем" у відносинах із Північною Кореєю.
