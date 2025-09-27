Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаСвіт

Президент Південної Кореї закликав Дональда Трампа стати «миротворцем» у відносинах із КНДР

У Сеулі сподіваються, що Трамп відновить переговори з Кім Чен Ином.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен
Фото: EPA/UPG

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен закликав лідера США Дональда Трампа допомогти знизити військову напругу на Корейському півострові і стати «миротворцем» у відносинах із Північною Кореєю, пише Sky News.

За словами міністра закордонних справ Чо Хьона, Трамп «привітав» цю ідею і висловив готовність знову долучитися до діалогу з КНДР. Білий дім офіційно цю інформацію поки не коментував.

Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися тричі під час його першої каденції, коли Північна Корея активно нарощувала ядерний арсенал. Однак переговори зірвалися у 2019 році, після чого Кім відмовився від будь-якої дипломатії з Вашингтоном і Сеулом.

Цього тижня північнокорейський лідер заявив, що у нього «збереглися хороші спогади» про Трампа, але повторив вимогу відмовитися від попередньої умови США — повної відмови Пхеньяна від ядерної зброї перед відновленням переговорів.

Очікується, що наступного місяця Трамп відвідає Південну Корею для участі в саміті АТЕС. Це породило припущення у ЗМІ, що під час візиту може відбутися його нова зустріч із Кім Чен Ином.
