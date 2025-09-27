Reuters: хакери виклали в даркнеті докази отримання даних про понад 8 тисяч дітей із мережі дитсадків в Лондоні

На своєму сайті в даркнеті зловмисники оприлюднили імена, фотографії, домашні адреси та контакти родин десятьох дітей, щоб підтвердити факт злому.

Хакерське угруповання Radiant заявило про викрадення персональних даних понад 8 тисяч дітей, які відвідують дитсадки у Лондоні, що належать мережі Kido International, передає Reuters.

На своєму сайті в даркнеті зловмисники оприлюднили імена, фотографії, домашні адреси та контакти родин десятьох дітей, щоб підтвердити факт злому. Вони також пригрозили опублікувати ще 30 «профайлів» дітей та дані про 100 співробітників.

Kido International не відповіла на запит Reuters. У Скотленд-Ярді підтвердили, що розслідування веде підрозділ кіберзлочинів, але арештів поки немає.

Представники Radiant заявили через зашифрований месенджер, що перебували у мережі компанії кілька тижнів і що нібито базуються в Росії, однак доказів не надали.

Фахівець Національного центру кібербезпеки Великої Британії Джонатон Еллісон назвав атаку «особливо цинічною», адже вона була спрямована проти установ, що піклуються про дітей.

Це вже не перший масштабний випадок кібератак із застосуванням програм-вимагачів у Британії цього року. Раніше від хакерів постраждали Collins Aerospace, Jaguar Land Rover та мережа Marks & Spencer, деякі з яких зазнали багатомільйонних збитків.