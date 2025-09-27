Reuters: хакери виклали в даркнеті докази отримання даних про понад 8 тисяч дітей із мережі дитсадків в Лондоні

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСвіт

Reuters: хакери виклали в даркнеті докази отримання даних про понад 8 тисяч дітей із мережі дитсадків в Лондоні

На своєму сайті в даркнеті зловмисники оприлюднили імена, фотографії, домашні адреси та контакти родин десятьох дітей, щоб підтвердити факт злому.

Reuters: хакери виклали в даркнеті докази отримання даних про понад 8 тисяч дітей із мережі дитсадків в Лондоні
Фото: ANSA

Хакерське угруповання Radiant заявило про викрадення персональних даних понад 8 тисяч дітей, які відвідують дитсадки у Лондоні, що належать мережі Kido International, передає Reuters. 

На своєму сайті в даркнеті зловмисники оприлюднили імена, фотографії, домашні адреси та контакти родин десятьох дітей, щоб підтвердити факт злому. Вони також пригрозили опублікувати ще 30 «профайлів» дітей та дані про 100 співробітників.

Kido International не відповіла на запит Reuters. У Скотленд-Ярді підтвердили, що розслідування веде підрозділ кіберзлочинів, але арештів поки немає.

Представники Radiant заявили через зашифрований месенджер, що перебували у мережі компанії кілька тижнів і що нібито базуються в Росії, однак доказів не надали.

Фахівець Національного центру кібербезпеки Великої Британії Джонатон Еллісон назвав атаку «особливо цинічною», адже вона була спрямована проти установ, що піклуються про дітей.

Це вже не перший масштабний випадок кібератак із застосуванням програм-вимагачів у Британії цього року. Раніше від хакерів постраждали Collins Aerospace, Jaguar Land Rover та мережа Marks & Spencer, деякі з яких зазнали багатомільйонних збитків.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies