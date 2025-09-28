Велика Британія хоче задіяти безпілотники власного виробництва для “стіни із дронів”

Велика Британія має намір задіяти безпілотники власного виробництва у створенні “стіни із дронів” для посилення захисту країн НАТО від російської агресії.
Про це міністр оборони Британії Джон Гілі заявив в інтерв’ю The Telegraph, пише Укрінформ.
Видання зазначає, що недорогі безпілотні літальні апарати є частиною нової стратегії стримування російських літаків та дронів на східному фланзі Альянсу.
За словами Гілі, безрозсудні і небезпечні маневри з боку Росії отримають відповідь НАТО, зокрема через нові заходи захисту кордонів.
- Цієї п’ятниці міністри оборони ЄС обговорили концепцію “стіни із дронів”, яка передбачає розміщення безпілотників уздовж кордонів для перехоплення російських дронів або ракет.
- Брюссель ініціює “стіну дронів” після входження рекордної кількості російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня.
- Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий активно брати участь у “Стіні дронів”. За його словами, Україна розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже у жовтні та готова відправити технічні команди для підготовки груп, які працюватимуть у межах проєкту.