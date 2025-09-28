Велика Британія хоче задіяти безпілотники власного виробництва для “стіни із дронів”

"Небезпечні маневри з боку Росії отримають відповідь НАТО, зокрема через нові заходи захисту кордонів", заявив міністр оборони Сполученого Королівства.

Велика Британія має намір задіяти безпілотники власного виробництва у створенні “стіни із дронів” для посилення захисту країн НАТО від російської агресії.

Про це міністр оборони Британії Джон Гілі заявив в інтерв’ю The Telegraph, пише Укрінформ.

Видання зазначає, що недорогі безпілотні літальні апарати є частиною нової стратегії стримування російських літаків та дронів на східному фланзі Альянсу.

За словами Гілі, безрозсудні і небезпечні маневри з боку Росії отримають відповідь НАТО, зокрема через нові заходи захисту кордонів.