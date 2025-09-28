Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Велика Британія хоче задіяти безпілотники власного виробництва для “стіни із дронів”

"Небезпечні маневри з боку Росії отримають відповідь НАТО, зокрема через нові заходи захисту кордонів", заявив міністр оборони Сполученого Королівства.

Велика Британія хоче задіяти безпілотники власного виробництва для “стіни із дронів”
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Велика Британія має намір задіяти безпілотники власного виробництва у створенні “стіни із дронів” для посилення захисту країн НАТО від російської агресії.

Про це міністр оборони Британії Джон Гілі заявив в інтерв’ю The Telegraph, пише Укрінформ.

Видання зазначає, що недорогі безпілотні літальні апарати є частиною нової стратегії стримування російських літаків та дронів на східному фланзі Альянсу. 

За словами Гілі, безрозсудні і небезпечні маневри з боку Росії отримають відповідь НАТО, зокрема через нові заходи захисту кордонів.

  • Цієї п’ятниці міністри оборони ЄС обговорили концепцію “стіни із дронів”, яка передбачає розміщення безпілотників уздовж кордонів для перехоплення російських дронів або ракет.
  • Брюссель ініціює “стіну дронів” після входження рекордної кількості російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня.
  • Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий активно брати участь у “Стіні дронів”. За його словами, Україна розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже у жовтні та готова відправити технічні команди для підготовки груп, які працюватимуть у межах проєкту.
