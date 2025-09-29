У Молдові на парламентських виборах офіційно перемогла партія Маї Санду

У Молдові завершився підрахунок голосів на парламентських виборах.

Президентка Республіки Молдова Майя Санду виступає з промовою в Європейському парламенті в Страсбурзі, 9 вересня 2025 року.

За даними Центрального виборчого комітету, після обробки 100% протоколів перемогу у парламентських виборах здобула провладна партія "Дія і солідарність" (PAS), яку очолює президентка Мая Санду.

Про це повідомляє Центральний виборчий комітет Молдови.

Політична сила "Дія і солідарність" (PAS) отримала 50,20% голосів виборців, що гарантує їй більшість у парламенті.

Друге місце посів опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон. За проросійський блок проголосували 24,17% громадян.

Також прохідний бар’єр подолали:

блок проєвропейських партій "Альтернатива" — 7,96%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;

партія "Демократія вдома" — 5,62%.

Таким чином, новий склад парламенту Молдови буде сформований переважно з політичних сил, орієнтованих на європейський курс країни.

Президентка Мая Санду привітала результати голосування: "Я хотіла, щоб молдовани зробили вибір на користь Молдови, і я рада, що вони ухвалили рішення, попри всі втручання та гроші, які витратила Москва. Я рада, що наш європейський шлях у безпеці".