Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

У Молдові на парламентських виборах офіційно перемогла партія Маї Санду

У Молдові завершився підрахунок голосів на парламентських виборах. 

У Молдові на парламентських виборах офіційно перемогла партія Маї Санду
Президентка Республіки Молдова Майя Санду виступає з промовою в Європейському парламенті в Страсбурзі, 9 вересня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

За даними Центрального виборчого комітету, після обробки 100% протоколів перемогу у парламентських виборах здобула провладна партія "Дія і солідарність" (PAS), яку очолює президентка Мая Санду. 

Про це повідомляє Центральний виборчий комітет Молдови.

Політична сила "Дія і солідарність" (PAS) отримала 50,20% голосів виборців, що гарантує їй більшість у парламенті.

Друге місце посів опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон. За проросійський блок проголосували 24,17% громадян.

Також прохідний бар’єр подолали:

  • блок проєвропейських партій "Альтернатива" — 7,96%;
  • "Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;
  • партія "Демократія вдома" — 5,62%.

Таким чином, новий склад парламенту Молдови буде сформований переважно з політичних сил, орієнтованих на європейський курс країни.

Президентка Мая Санду привітала результати голосування: "Я хотіла, щоб молдовани зробили вибір на користь Молдови, і я рада, що вони ухвалили рішення, попри всі втручання та гроші, які витратила Москва. Я рада, що наш європейський шлях у безпеці".

  • Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки.  
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies