У Молдові на парламентських виборах офіційно перемогла партія Маї Санду

За даними Центрального виборчого комітету, після обробки 100% протоколів перемогу у парламентських виборах здобула провладна партія "Дія і солідарність" (PAS), яку очолює президентка Мая Санду.
Про це повідомляє Центральний виборчий комітет Молдови.
Політична сила "Дія і солідарність" (PAS) отримала 50,20% голосів виборців, що гарантує їй більшість у парламенті.
Друге місце посів опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон. За проросійський блок проголосували 24,17% громадян.
Також прохідний бар’єр подолали:
- блок проєвропейських партій "Альтернатива" — 7,96%;
- "Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;
- партія "Демократія вдома" — 5,62%.
Таким чином, новий склад парламенту Молдови буде сформований переважно з політичних сил, орієнтованих на європейський курс країни.
Президентка Мая Санду привітала результати голосування: "Я хотіла, щоб молдовани зробили вибір на користь Молдови, і я рада, що вони ухвалили рішення, попри всі втручання та гроші, які витратила Москва. Я рада, що наш європейський шлях у безпеці".
- Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки.